Korona virüsü Urfa ciğer kebabını da vurdu
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Korona virüsü Urfa ciğer kebabını da vurdu

Korona virüsü Urfa ciğer kebabını da vurdu Şanlıurfalıları ciğerden korona vazgeçirdi ŞANLIURFA - Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Urfa ciğerini de vurdu.

07.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:51
Korona virüsü Urfa ciğer kebabını da vurdu

Korona virüsü Urfa ciğer kebabını da vurdu

Şanlıurfalıları ciğerden korona vazgeçirdi

ŞANLIURFA - Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Urfa ciğerini de vurdu. Her gün binlerce kişinin yemek için önünde uzun kuyruklar oluşturduğu ciğerciler, korona virüsü salgını nedeniyle müşteri bulamıyor.

Şanlıurfa'nın tescilli kebabı olan ve insanların vazgeçilmezi arasında bulunan Urfa ciğerine, korona virüsü salgını büyük bir darbe vurdu. Her gün binlerce kişinin yemek için sırada beklediği iş yerlerinin önü, korona virüsü salgınından sonra boş kaldı. Ciğerci esnafı, Şanlıurfalıların Ramazan ayında sahurda bile tüketmekten çekinmediği Urfa ciğerine son iki haftadır müşteri bulamıyor. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, hijyen korkusuyla dışarıdan ciğer almayınca iş yerlerindeki ocaklar da boş kaldı. Esnaf akşama kadar sadece birkaç şiş ciğer satabiliyor.

Daha önce sabah saatlerinde sipariş yetiştiremediklerini söyleyen Mehmet Demir, korona virüsünün tüm dünyayı etkilediği gibi Urfa ciğerini de vurduğunu dile getirdi. İnsanların ciğer yemekten korkmamalarını söyleyen Demir, ciğer kebabı ile biberin korona virüsüne karşı antibiyotik görevi gördüğünü söyledi.

Ocaklar boş kaldı

Müşterilerin siparişlerini yetiştirmek için daha önce iş yerinde 12 kişinin çalıştığını söyleyen Mehmet Demir, "Şu anda iki kişi çalışıyoruz. İş yok, paket servisimiz var. Sabahları ocakları dolduruyorduk ama şu anda bir tane bile dürümlük atamıyoruz. Milletimiz tedirgin ve korkuyor. Sabahleyin gelip ciğer yesinler. En büyük antibiyotik bence ciğerdir. Sabah kahvaltısında ciğerimiz bizim vazgeçilmezimizdi. İsotumuzla beraber çok iyi bir antibiyotiktir. Gelip yesinler, herkesi bekleriz" dedi.

"Bizim antibiyotiğimiz biber ve ciğerimizdir"

Temiz ve hijyenik ortamda çalıştıklarını belirten Demir, "İnsanlar korkuyor. Temizliğin bulunmadığı ortama gitmeye korkuyor. Bizim temizliğimiz var. Temizliğimize özen gösteriyoruz. Eldiven ve maske takıp müşterilere hizmet sunmaya çalışıyoruz. Kendi yemediğimiz bir şeyi müşterilerimize tavsiye etmeyiz, o konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ciğerimiz ve biberimiz vazgeçilmezimizdir, bizim antibiyotiğimiz budur. Korona ciğeri mahvetti, vurdu" diye konuştu.

Korona virüsü Urfa ciğer kebabını da vurdu

Kaynak: İHA

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Korona virüsü Urfa ciğer kebabını da vurdu
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