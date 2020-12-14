Korona virüsü unutup surlarda halay çektiler, mendil düşünce halaya son verdiler

Diyarbakır'da yasak olmasına rağmen İçkale'de bulunan tarihi surlara çıkan 3 kişi, korona virüs tedbirlerini unutup yağmur altında ellerinde mendille halay çekti. Gençlerin halayı, mendil ellerinden düşünce sona erdi.

Diyarbakır'da 3 kişilik arkadaş gurubu kentin tarihi mekanlarından biri olan Sur ilçesinin İçkale bölgesinde bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan surlara çıktı. Yağmurun etkili olduğu kentte 3 kişi, korona virüs tedbirlerini de unutup yağmur altında ellerinde mendil alarak halay çekmeye başladı. Gençlerin halayı mendilin ellerinden düşmesi sonucu sona erdi.

Bir süre halay çeken gençlerin görüntüsü kameraya yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı