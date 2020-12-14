Korona virüsü unutup surlarda halay çektiler, mendil düşünce halaya son verdiler
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Korona virüsü unutup surlarda halay çektiler, mendil düşünce halaya son verdiler

14.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:23

- Korona virüsü unutup surlarda halay çektiler, mendil düşünce halaya son verdiler Diyarbakır'da yasak olmasına rağmen İçkale'de bulunan tarihi surlara çıkan 3 kişi, korona virüs tedbirlerini unutup yağmur altında ellerinde mendille halay çekti.

- Korona virüsü unutup surlarda halay çektiler, mendil düşünce halaya son verdiler

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yasak olmasına rağmen İçkale'de bulunan tarihi surlara çıkan 3 kişi, korona virüs tedbirlerini unutup yağmur altında ellerinde mendille halay çekti. Gençlerin halayı, mendil ellerinden düşünce sona erdi.

Diyarbakır'da 3 kişilik arkadaş gurubu kentin tarihi mekanlarından biri olan Sur ilçesinin İçkale bölgesinde bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan surlara çıktı. Yağmurun etkili olduğu kentte 3 kişi, korona virüs tedbirlerini de unutup yağmur altında ellerinde mendil alarak halay çekmeye başladı. Gençlerin halayı mendilin ellerinden düşmesi sonucu sona erdi.

Bir süre halay çeken gençlerin görüntüsü kameraya yansıdı.

Korona virüsü unutup surlarda halay çektiler, mendil düşünce halaya son verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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