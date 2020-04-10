Korona virüsü umursamayan Bolsonaro, yuhalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Korona virüsü umursamayan Bolsonaro, yuhalandı - Haber
Brasilia, Brezilya, Politika

Korona virüsü umursamayan Bolsonaro, yuhalandı

Korona virüsünü ciddiye almayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, ziyaret ettiği pastanede sosyal mesafe kuralını ihlal edince dışarıdaki bazı vatandaşların tepkisini çekti.

10.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:47
Korona virüsü umursamayan Bolsonaro, yuhalandı

Korona virüsünü ciddiye almayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, ziyaret ettiği pastanede sosyal mesafe kuralını ihlal edince dışarıdaki bazı vatandaşların tepkisini çekti.

Korona virüsünün "küçük bir grip" olduğunu ifade eden ve Brezilyalıların işlerine dönmesi konusunda ısrarcı olan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro korona virüsü tehlikesine aldırış etmemeye devam ediyor. Bolsonaro bu kez başkent Brasilia'da bir pastaneye ziyaret gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı ve valilerin tüm sosyal mesafe düzenlemelerine rağmen korona virüsü pandemisini ciddiye almayan Bolsonaro, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek çalışanlarla yakın temasta fotoğraf çektirdi. Bolsonaro virüse karşı umursamaz tavırlarını sürdürürken o anlar dışarıdaki bazı vatandaşların ise tepkisine neden oldu. Pastane çıkışında arabasına yönelen Bolsonaro'ya, "Evine dön", "Bolsonaro evine" diye bağıran vatandaşlar tepki gösterdi. Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğlu Eduardo ise ziyaretin videosunu Twitter hesabından paylaştı.

Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro korona virüsü pandemisine karşı duyarsız davranışlarını sürdürse de Latin Amerika'da salgından en çok etkilenen bölge konumunda bulunan Brezilya'da virüs nedeniyle 957 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde vaka sayısı ise 18 bin 176 olarak kayıtlara geçti. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Haber
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haber
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor Haber
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Tedbirlere uyan ve sadece 30 vaka görülen kent, en güvenli büyükşehir oldu Haber
Tedbirlere uyan ve sadece 30 vaka görülen kent, en güvenli büyükşehir oldu
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi Haber
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi Haber
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
Koronavirüs'ün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüs'ün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu
Adana'da defalarca bıçaklanmış ağır yaralı şahıs, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi
Adana'da defalarca bıçaklanmış ağır yaralı şahıs, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
ABD'de korkutan araştırma sonucu: Atık sularda beklenenden fazla koronavirüs tespit edildi
ABD'de korkutan araştırma sonucu: Atık sularda beklenenden fazla koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı
Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu
Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı
Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız
İmamoğlu'nu 'Seni paramparça edeceğim' diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi
İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat...
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Acun Ilıcalı Esra Balamir Şeyma Subaşı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Bülent Uygun Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kadın Futbolcu Açıklama Araştırma
Şu an buradasınız: Korona virüsü umursamayan Bolsonaro, yuhalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 10:51:52. #1.14#
title