Korona virüsü Türkiye'deki madencilik sektörünü derinden etkiliyor
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Korona virüsü Türkiye'deki madencilik sektörünü derinden etkiliyor

Çin’den başlayarak dünyanın dört bir yanını etkilemeye başlayan corona virüs salgınının Türkiye’de turizmin ardından bir diğer önemli etkisi de madencilik ve doğaltaş ihracatı alanlarında yaşanıyor.

29.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:46
Korona virüsü Türkiye'deki madencilik sektörünü derinden etkiliyor

Çin'den başlayarak dünyanın dört bir yanını etkilemeye başlayan salgınının 'de turizmin ardından bir diğer önemli etkisi de ve doğaltaş ihracatı alanlarında yaşanıyor.


Türkiye Çin'e ağırlıklı olarak krom ve borda ihraç ediyor. Türkiye'nin 2019 yılı verilerine göre dünya çapında maden ve doğal taş ihracatı yıllık 4,3 milyar dolar düzeyinde. Bunun 1,3 milyar doları Çin'e yapılıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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