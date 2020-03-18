Korona virüsü tedbirlerini video çekerek anlattılar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüsü tedbirlerini video çekerek anlattılar - Haber
Manisa, Kula, Güncel

Korona virüsü tedbirlerini video çekerek anlattılar

Manisa'nın Kula ilçesinde kaymakamlık ile devlet hastanesinin ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında, ilçedeki protokol üyeleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona virüsünden korunmanın 14 kuralını video çekerek anlattı.

18.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:52
Korona virüsü tedbirlerini video çekerek anlattılar

Manisa'nın Kula ilçesinde kaymakamlık ile devlet hastanesinin ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında, ilçedeki protokol üyeleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona virüsünden korunmanın 14 kuralını video çekerek anlattı.

Son günlerde dünya genelinde hızla yayılan ve ülkemizde de vakası görülen Covid-19 korona virüsü ile ilgili, Sağlık Bakanlığının önlem ve tedbir çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen Korona virüsünden korunmanın 14 kuralı da, bu salgının önlenmesinde büyük önem taşıyor. İlçedeki tedbir çalışmaları kapsamında çeşitli uygulamalar yapan Kula Kaymakamlığı ile Kula Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığının korona virüsünden korunmanın 14 kuralı olarak yayımladığı kuralları, video klip çekerek anlattı. Toplumun her kesiminin bu kurallara uyması gerektiğini vurgulayan protokol üyeleri, bu süreçte vatandaşların panik halinde olmamalarını, fakat gerekli tedbirleri de alması gerektiğini söyledi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluş başkanlarının yer aldığı video ile korona virüsünden korunmanın 14 kuralının önemine dikkat çekmek istediklerini dile getirdi. Dünyayı saran ve ülkemizde de görülen bu virüs ile mücadelede çok basit önlemler alınarak korunmanın mümkün olduğunu ifade eden Kaymakam Duru, sorunun küresel, mücadelenin ulusal olduğunu söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı
Kendini eve kapatan İrem'in koronavirüs videosuna tepki yağdı Haber
Kendini eve kapatan İrem'in koronavirüs videosuna tepki yağdı
'Paniğe gerek yok' uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Erdoğan 'Güzel bir tablo bizi bekliyor' deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu
Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı
Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Acun Ilıcalı Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Almanya
Şu an buradasınız: Korona virüsü tedbirlerini video çekerek anlattılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 16:48:02. #1.14#
title