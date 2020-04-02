Korona virüsü sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu
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Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Türkiye, Güncel

Korona virüsü sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu

Korona virüs önlemleri kapsamında çok sayıda uçuş iptal edilince Atatürk Havalimanı apronu da uçaklarla doldu.

02.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:37
Korona virüsü sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu

Korona virüs önlemleri kapsamında çok sayıda uçuş iptal edilince Atatürk Havalimanı apronu da uçaklarla doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi.

Türkiye'de hava ulaşımının ilk başladığı nokta olan ve milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı, sessizliği korona virüsü (Covid-19) nedeniyle bozuldu. İstanbul Yeni Havalimanının açılması ile sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanında kargo, askeri ve özel uçakların uçuşları için kullanıyordu. Tüm dünyada etkisini gösteren virüse Türkiye'de yakalanan hastaların sayısı artması ile önlemler için yurt dışına uçuşlar iptal edilirken yurt içinde de uçuş yapan seferlerde kısıtlamaya gidilmişti.

Bu nedenle normalde İstanbul Yeni Havalimanında duran birçok uçak Atatürk Havalimanına getirilerek peronlara yanaştırıldı. Virüsün ülkeye gelmesinden önce bomboş olan peronların hepsi uçaklar ile doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi.

(İHA)

Korona virüsü sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu

Kaynak: İHA

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Korona virüsü sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu
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