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İstanbul, Ekonomi

Korona virüsü semt pazarlarını da vurdu

Korona virüsüyle ilgili uyarıların ardından kentin çeşitli yerlerinde kurulan semt pazarları boş kaldı.

16.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:56
Korona virüsü semt pazarlarını da vurdu

Korona virüsüyle ilgili uyarıların ardından kentin çeşitli yerlerinde kurulan semt pazarları boş kaldı. Pazarcılar, satışların azaldığını belirtirken, en çok satılan ürünlerin, patates, soğan, sarımsak ve turşu olduğu görüldü.


Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara korona virüs (Kovid-19) ilgili yapılan uyarıların ardından İstanbul genelinde virüsten korunma amacıyla çeşitli önlemler alındı. Kalabalık ortamlara girmekten sakınan vatandaşlar da, kentin çeşitli yerlerinde kurulan semt pazarlarına gitmeyince genelde oldukça kalabalık olan pazarlar bomboş kaldı. Pazardaki satıcılar ve alış-veriş yapmaya gelen vatandaşlar ise maske ve eldiven takarak virüsten korunmak için önlem aldı. Pazar esnafı satışların yarıya yarıya düştüğünü belirtirken, en çok satılan ürünlerin başında, virüse karşı etkili oldukları düşünülen patates, soğan, sarımsak ve turşunun geldiği görüldü.


"Vatandaş patates soğana hücum ediyor"


Müşterilerin genelde patates ve soğan aldığını belirten bir satıcı, "İşler yok denecek kadar azaldı. Korona virüsü salgınından sonra patates soğandan başka bir şey satılmıyor. Doktorlar patates soğan yiyin dediği için vatandaşlar patates ve soğana hücum ediyor, alıp stokluyor, diğer sebze meyveleri alan yok" dedi.


"Turşu satışı çok fazla etkilenmedi"


Turşu satışlarının da fazla olduğunu söyleyen pazar esnafı, "Satışlar idare eder. Virüs salgınından dolayı satışlar etkilendi ama turşu virüslere karşı etkili olduğu için satın alınıyor. Bu nedenle bizi çok fazla etkilemedi ama diğer arkadaşlarımızı da düşünmek lazım, genel olarak tüm pazarı etkiledi. Biz de maske ve eldiven takarak önlemimizi aldık. Salgından önce de maske ve eldiven takıyorduk" diye konuştu.


"Önceden 20 TL'ye aldığımız eldivenler şimdi 50 TL'ye satılıyor"


Satış yaparken sürekli kullandıkları eldivenlerin fiyatlarının virüs salgınından sonra fazlasıyla arttığını ifade eden başka bir satıcısı da, "Satışlar şu an için durgun, virüsten dolayı kimse pazara çıkmıyor. Bu nedenle satışlar hemen hemen yarı yarıya azaldı. Önceden taktığımız eldivenleri 20 TL'ye alıyorduk, şimdi ise 50 TL'ye satıyorlar. Fırsatçılar böyle zamanları kolluyor. Bu yüzden iki türlü de etkilendi satışlarımız. 5 TL'lik kolonyaları 25 TL olmuş, bunun adı fırsatçılık" diyerek durumu fırsata çevirenlere sitemde bulundu.


Pazara maske ve eldiven takarak gelen de var antibiyotik niyetine sarımsak alan da


Öte yandan, az sayıda vatandaşın alış-veriş yapmak için pazara gittiği ve kendilerince önlemler aldığı görüldü. Sarımsağın virüslere karşı doğal antibiyotik olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Korona virüsüne karşı önlem için doğal antibiyotik olan sarımsak aldım. Bugün sadece sarımsak ve bitki çayı aldım. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi. Virüsten korunmak için pazara eldiven takarak gelen bir vatandaş ise, "Eldiven takarak önlemimi aldım. Pazara yeni girdim, dolaşıp bakacağım. Şu an için sadece üzüm aldım" diye konuştu. Önlemini maske takarak alan bir başka vatandaş da "Pazarı dolaşacağız, ürünleri bakıp alabilirsek alacağız. Daha çok sebze ve meyve alıyoruz. Maske takarak korona virüsünden korunmak için önlem aldım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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