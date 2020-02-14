Korona virüsü salgınında ölü sayısı bin 383'e çıktı

14.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:35

Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bin 383'e çıktı.

Çin'de yeni korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 383'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Perşembe günü ülke genelinde 5 bin 90 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının ise 64 bin 627'ye çıktığını açıkladı. Komisyon, ülke genelindeki can kaybı sayısının ise 121 arttığını, ölümlerden 116'sının Hubei eyaletinde meydana geldiğini bildirdi. Taburcu edilen kişilerin sayısı ise 6 bin 723'e ulaştı. Hubei eyaletinde de Perşembe günü 4 bin 823 yeni vaka kayıtlara geçti. Hubei'de Perşembe gününe ait verilerin yeni teşhis yöntemi kullanılarak hesaplandığı kaydedildi. Yeni yönteme göre, klinik teşhisi konulmuş kişiler de teyitli vakalara dahil ediliyor.

Çin ana karası dışında daha önce Hong Kong, Filipinler ve Japonya'da birer can kaybı meydana gelmişti.

(Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İHA