Korona virüsü, Polonya'ya sıçradı

04.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:35

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, ülkede ilk korona virüs vakasının tespit edildiğini ve Almanya'dan gelen hastanın Zielona Gora kentindeki üniversite hastanesinde tedavi altına alındığını söyledi.



Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski bu sabah düzenlediği basın toplantısında ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Hastanın mahremiyet hakkı gereği yaşı, cinsiyetine ilişkin bilgi vermeyen Bakan Szumowski, virüs tespit edilen kişinin Polonya'ya Almanya'dan geldiğini söyledi. Hastanın Polonya'nın batısında Almanya sınırına yakın Zielona Gora kentindeki üniversite hastanesinde tedavi altına alındığını belirten Lukasz Szumowski, yüksek risk grubu içerisinde yer almayan hastanın durumunun iyi olduğunu ifade etti.



Szumowski, "Hasta ilkin aile hekimiyle irtibata geçti, gerekli değerlendirmelerin ardından ambulansla üniversite hastanesine sevk edildi. Dün öğle yapılan kan testi neticesinde gece saatlerinde testin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunuyoruz. Zielona Gora Üniversite Hastanesinde tedavi altına alının hastanın durumu iyi. Yüksek risk grubu içinde yer almıyor. Hasta ile teması olan az sayıda kişi de evlerinde gözetim altına alındı" dedi.



Bakan Szumowski, ülke çapında hastanelerde şu anda 68 kişinin korona virüs şüphesiyle gözlem altında olduğunu belirtirken, 500 kişinin ise karantinada tutulduğu bilgisini paylaştı. Szumowski, söz konusu sayıların ilerleyen saatlerde değişebileceğinin de altını çizdi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA