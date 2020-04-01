Korona virüsü otobüs fiyatlarını da uçurdu Korona virüsü otobüs fiyatlarını da uçurdu 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda fahiş fiyat iddiası Otobüs şoförlerinden fahiş fiyat açıklaması İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında otobüslerin yüzde 50 kapasite ile yolcu kabul edilebileceği kararı...

Korona virüsü otobüs fiyatlarını da uçurdu

15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda fahiş fiyat iddiası

Otobüs şoförlerinden fahiş fiyat açıklaması

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında otobüslerin yüzde 50 kapasite ile yolcu kabul edilebileceği kararı alınmasının ardından bazı otobüs firmaların fahiş fiyatla bilet sattığı iddia edildi. Kendini savunan otobüs firmaları ise yolcu sayısını azalttıkları için fiyatları arttırdıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında otobüslerin, yüzde 50 kapasite ile yolcu kabul edilebileceği kararı alınmasının bazı otobüs firmaları yolcu olmadığı için seferlerini azalttı. Koronavirüs önlemleri kapsamında seferlerin azaltıldığı Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, biletlerin iki katı fiyatla satıldığı iddiası üzerine bazı işletmeciler uygulanan fahiş fiyatları kendilerine göre savundu. Yazıhanelerin kapandığı otogarda ise bazı yolcular bilet bulamadıklarını kaydetti. Memleketlerine gidemeyen bazı yolcular ise seyahat izin belgesi alamadıkları için mağdur olduklarını belirtirken, bazı işletmeciler ise yaşadıkları sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını beklediklerini kaydetti.

'Yolcular izin alamıyor'

15 Temmuz Şehitler Otogarında İşletmeci Yalçın Laçin, "Seferler için izin alamıyoruz. Öğlen 13.00'da çıkacak araç akşam 18.00'da çıkıyor. Akşam 18.00'da çıkacak araç ise gece 24.00'da çıkıyor. Bizi bekletiyorlar. Yolcular mağdur oluyor. Yolcu öğlen 13.00'da geliyor akşam 18.00'a kadar bekliyor. Yolcular izin de alamıyorlar, izin almak için kurula gönderiyorlar. Böyle olunca sıkıntı oluyor biz de mağdur oluyoruz yolcular da mağdur oluyor. Fahiş fiyatlarıyla ilgili otobüslere bir indirim yapmadılar. Otobüsler de doğal olarak yola çıkmıyorlar. 20 kişilik yolcu kafilesiyle İstanbul'dan Adana'ya Van'a zarar edecekleri için gitmiyorlar. Bunun için de yolcu ücretini iki kat alıyorlar. Köprüleri, otogar çıkışlarını ücretsiz yaparlarsa otobüsler tekrar eski fiyatlarına döner" dedi.

"Az yolcu aldığımız için fiyatları biraz yükseltiyoruz"

Bir başka işletmeci Alper Korkmaz ise, " Yaklaşık 15 senedir işletmecilik yapıyorum. Ortada bir sorun var bu sorunu sadece İstanbul çözemedi. Ankara'da yolcularımız AŞTİ'de kurulan bir kuruldan izin belgelerini alıp yolculuk yapabiliyorlar. Ama İstanbul'daki kurul, Kaymakam'a gönderiyor, Kaymakam emniyete gönderiyor. Sonra emniyet tekrar Kaymakama gönderiyor. Kaymakamlık Valiliğe gönderiyor. Yolcularımız endişe içerisinde yolculuklarını yapamıyorlar. Buradaki evsizler mağdur oluyor izin belgelerini alamıyorlar. Sadece İstanbul Otogarı'nda bir sıkıntı var. Bunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz. Yolcularımız, otobüsçülerimiz, firma sahiplerimiz mağdur. Otobüslerde normalde 46 yolcu kapasitemiz var. Fakat şuan 26 yolcu alınması gerekiyor. 46 yolcu yerine 26 yolcu aldığımız için de fiyatları biraz yükseltiyoruz. Bunu da ulaştırmadan izin alarak gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Yolcu Ali Karacömert, " Çorum'a gitmek için Avcılar Kaymakamlığı'na gidiyoruz öyle bir şey yok diyorlar. 199'u arıyoruz hat meşgul. Üç gündür burada mağdurum. Yetkililer bize yardımcı olsunlar. Burada mahsur kaldık. Cebimde param kalmadı, yatacak yerim yok, misafir de almıyorlar" ifadelerini kullandı.

'Otobüsçüye yardım edin, mağduruz'

Otobüs şoförü İbrahim Yardımcıel, "Ekrem İmamoğlu Otogar çıkışlarını neden ücretsiz yapmıyor. Otobüsçüye yardımcı olmuyor, çıkışlarda 150 TL ücret kesiyor. Devlet bize yardımcı olsun. Bu durumda bizler mağduruz. Otobüsümü kapıya götürdüm hırsız 350 litre mazotumu çalmış. Bu mağduriyetimi kim giderecek. Sorularımıza yetkililerden cevap bekliyoruz. Bu meseleye el atlamalarını istiyoruz. Otobüsçüye yardım edin, mağduruz, burada kaldık gidemiyoruz yolcu yok. Biz de sıkıntıdayız, ödemelerimiz var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA