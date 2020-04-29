Korona virüsü Osmaneli çiftçisi bir avantaj getirecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona virüsü Osmaneli çiftçisi bir avantaj getirecek

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, belediye olarak tarıma büyük önem verdiklerini belirterek, "Korona virüs (Covit-19) tarımda yeni fırsatlar oluşturacak.

Korona virüsü Osmaneli çiftçisi bir avantaj getirecek
29.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:37

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, belediye olarak tarıma büyük önem verdiklerini belirterek, "Korona virüs (Covit-19) tarımda yeni fırsatlar oluşturacak. Ürün çeşitliliği Osmaneli çiftçileri için yeni pazarlar oluşturacak. Her şerri bir hayra, fırsata çevirebiliriz. Korona virüs vakaları Osmaneli çiftçisi bir avantaj getirecek" dedi.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Korona virüs (Covit-19) salgınının tüm dünyada yaşamı alt üst ettiğini söyledi. Avrupa'da tarımda önde olan ülkelerin Korona virüsten aşırı etkilendiği anlatan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Özellikle İtalya, İspanya, Hollanda, Almanya'nın Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle tarımsal üretiminin içinde bulunduğu durumu özetliyor. Orta doğuda Türkiye'nin güçlenmesi ve yeni pazarlar,ülkemizde özellikle çevremizdeki büyük şehirlerde yaşanan Korona virüs vakaları Osmaneli çiftçisi bir avantaj getirecek. Tarım Kredi Kooperatifinin halden aldığı yerde yapacağı alımlar, halimizdeki alıcı sayısının artmış olması, büyük şehirlerden gelecek talepler tarımsal ürünlerimize talebi arttıracak. Ürün çeşitliliği sağlarsak pazarımızda daha fazla alıcı olmasını sağlayacak. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü hemşehrimiz Dr. Fahrettin Poyraz'ın ilçemiz tarımına katkısı büyük olacak. Milletvekilimiz Selim Yağcı ve İl Başkanımız Fikret Karabıyık ilçemizin tarımdaki potansiyelinin özellikle pazarlama alanında sorun yaşamaması ve ürünlerimize fiyat ve talep yönünden katkı sağlamak için tarımsal projelerimize her zaman destek veriyorlar. Osmaneli Belediyesi olarak tarıma büyük önem veriyoruz. Hal kompleksimizde oluşturduğumuz pazar, mevsimlik işçiler için yakında hizmete girecek sosyal tesislerimiz,tüm köylülerimizin buluşma yeri olacak hal idari binamız bu yıl bir çok alıcı ve satıcının buluşmasını sağlayacak. Ürün çeşitliliğimizi arttırdığımızda pazarımıza talepte artacak, ürünlerimiz daha iyi fiyatlara satılacak. Tarımda Korona virüsü Osmaneli fırsata çevirecek " dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Şehirler arası ulaşım bayramda da yasak olmalı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Şehirler arası ulaşım bayramda da yasak olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Ajda Pekkan Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Mauricio Isla
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Adana
Şu an buradasınız: Korona virüsü Osmaneli çiftçisi bir avantaj getirecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 15:09:44. #1.15#
title