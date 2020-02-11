: Korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı bini geçti

11.02.2020 10:01 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:01

Çin'de korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaptığı hastane ziyareti sırasında korona virüsü salgınının ekonomiye etkisinin kısa vadeli olacağını belirtti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Pazartesi günü 108 ölüm ve 2 bin 478 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, ülke genelinde kesinleşmiş toplam ölümün bin 17'ye, vaka sayısının ise 42 bin 638'e çıktığı bildirildi.

KENTLERDE TEDBİRLER SIKILAŞIYOR

Çin'in tüm başlıca idari birimlerinin yanı sıra, 24 ülkeye yayılan virüs karşısında yerel düzeylerdeki tedbirler de sıkılaştırılmaya devam ediyor. Başkent Pekin ile ülkenin sanayi ve finans merkezi Şanghay'da insan ve araç hareketliliği sıkı kontrollere tabi tutulurken, maske takma zorunluluğu getirilmesi gibi önlemlere başvuruluyor. Yerel yönetimler, korona virüsünün bayram tatili sonrasında kente dönenler aracılığıyla daha çok yayılmasını kısmi tecrit uygulamalarıyla önlemeyi amaçlıyor. 20 milyonun üzerinde nüfusa sahip Pekin şehrinde de vatandaşların sitelere girişlerinde denetimlerin sıkılaştırıldığını, diğer yerleşimlerden kente girişlerde ise kayıt sistemi uygulandığı belirtildi. Son 2 hafta içerisinde karantina bölgesinde bulunan Hubei eyaletini ziyaret etmiş kişiler evlerinden çıkmamaya teşvik edilirken, hastalarla yakın temasta bulunmuş kişilerin de karantina altında tutulacağı ifade ediliyor. Çin'de şu an 80'den fazla kentte benzer tedbirler uygulandığı kaydedilirken, kent sakinlerinin bir araya gelme ihtimallerini azaltmak amacıyla kültürel ve sportif tesislerin de kapatıldığı belirtildi. Kuryelerin apartman ve sitelere girişlerine sınırlar getirilmesi nedeniyle, vatandaşlar alışverişlerini internet üzerinden yapıyor. Büyük kentlerin farklı noktalarındaki sitelerin kapılarının önünde araçlarıyla posta dağıtan kuryelerin biriktiği gözlemleniyor.

Öte yandan Pekin'de şu ana kadar 342 korona virüsü vakası görülürken, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Şanghay'da ise 302 vaka tespit edilirken, salgın nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Kentte 13 bin site ve yerleşkede kısmi tecrit tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Xİ: "EKONOMİYE ETKİSİ KISA VADELİ OLACAK"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, dün başkent Pekin'de korona virüsünden etkilenen hastaların tedavi gördüğü bir hastaneyi ziyaret etti. Yaklaşık iki haftadan sonra kamuoyunun karşısına çıkan Xi, en son Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile yaptığı görüşmede görüntülenmişti. Ziyareti esnasında maske taktığı görülen Xi Jinping, "Korona virüsü salgını, ülke genelinde tüm düzeylerdeki ulusal hastalık kontrol ve önleme merkezleri için büyük bir sınama. Bu, sistemin hem gücünü hem de eksikliklerini gösterdi" dedi. Salgının ekonomiye etkisinin kısa vadeli olacağına vurgu yapan Xi, "Çin ekonomisinin uzun vadede temel olarak olumlu eğiliminin süreceğine olan güvenimizi korumalıyız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çin'de devlet medyasına yansıyan haberlerde, salgının patlak verdiği Hubei eyaletinin sağlık komisyonunda görevli en üst düzey iki yetkilinin görevlerinden alındığı belirtilirken, kararın, Çin Komünist Partisi'nin Hubei eyalet komitesi tarafından alındığı bildirildi.

(Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İHA

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