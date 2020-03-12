Korona virüsü nedeniyle kitap fuarı ertelendi Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüsü tedbirleri kapsamında, 27 Mart'ta kapılarını açacağı Ege'nin en büyük kitap fuarını erteledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüsü tedbirleri kapsamında, 27 Mart'ta kapılarını açacağı Ege'nin en büyük kitap fuarını erteledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl yüzlerce yazar ve yayınevinin yüz binlerce vatandaşla buluştuğu kitap fuarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin korona virüsü tedbirleri nedeniyle 27 Mart-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapacağını açıkladığı Ege'nin en büyük kitap fuarı ertelendi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı 29 Mayıs-7 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak. Kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege'nin en büyük kitap fuarı her yıl olduğu gibi yine Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde (EGS Fuar Alanı) yapılacak. Bu yıl fuarın onur yazarının Denizlili Prof. Dr. Önder Göçkün olacağı açıklanırken, 29 Mayıs 2020'de kapılarını açacak fuarda yüzlerce yayınevi ve yazar Denizlililer ile buluşacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA