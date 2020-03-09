Korona virüsü NATO'ya sıçradı NATO, Brüksel'de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide Korona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

NATO, Brüksel'de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide Korona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Çin'den dünyaya yayılan Korona virüsü salgını NATO'ya sıçradı. NATO tarafından yapılan açıklamada, Brüksel'de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide Korona virüsü tespit edildiği kaydedildi. İsmi açıklanmayan görevlinin İtalya tatilinden döndüğü ve evinde karantina altında olduğu aktarıldı. Testin pozitif çıkmasının ardından NATO karargahında çalışan herkesin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edilen açıklamada, görevlilerin çalışmalarını evden yürüttüğü aktarıldı. Gerekli önlemlerin alındığı ve durumun yakından takip edildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA