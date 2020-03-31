Korona virüsü kullanarak market çalışanını böyle gasp etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Korona virüsü kullanarak market çalışanını böyle gasp etti - Haber
Küçükçekmece, 3. Sayfa

Korona virüsü kullanarak market çalışanını böyle gasp etti

Korona virüsü kullanarak market çalışanını böyle gasp etti Küçükçekmece'de yüzüne cerrahi maske takan bir kişi girdiği markette kasiyeri gasp ederek kasadaki paraları çaldı.

31.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:57
Korona virüsü kullanarak market çalışanını böyle gasp etti

Korona virüsü kullanarak market çalışanını böyle gasp etti

İSTANBUL - Küçükçekmece'de yüzüne cerrahi maske takan bir kişi girdiği markette kasiyeri gasp ederek kasadaki paraları çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, 22 Mart günü Küçükçekmece Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzünde cerrahi maske ile bir markete giren şahıs kasiyeri gasp ederek kasada bulunan bin 725 TL'yi çaldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde olayın şüphelisi olduğu belirlenen Çağatay Polat D. (34), 26 Mart günü gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Çağatay Polat D. isimli şüphelinin Hırsızlık, Gasp, Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.

Yüzüne taktiği cerrahi maske ile girdiği marketten bin 725 TL gasp eden Çağatay Polat D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yüzü maskeli şüphelinin market çalışanının boğazını koluyla boğazını sıktığı, daha sonra kasayı açtırdığı ve paraları alarak oradan ayrıldığı görüldü.

Korona virüsü kullanarak market çalışanını böyle gasp etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Korona virüsü kullanarak market çalışanını böyle gasp etti
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart Haber
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart
Elçilikleri bombalanan ABD, gözdağı verdi: Karşılık vereceğiz Haber
Elçilikleri bombalanan ABD, gözdağı verdi: Karşılık vereceğiz
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor Haber
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda Haber
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda
Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı Haber
Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haber
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü
Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi
Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi
Merve Terim'den 'Fatih Terim korona olmadı' yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Merve Terim'den "Fatih Terim korona olmadı" yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Erzurum'da dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
Erzurum'da dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli turist, panik yarattı
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli turist, panik yarattı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı tabloyu ortaya çıkardı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı...
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa...
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi
Galatasaray, oyuncularla görüşme yapacak ve maaşlarında indirime gitmesini isteyecek
Galatasaray, oyuncularla görüşme yapacak ve maaşlarında indirime gitmesini isteyecek
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi
Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Engin Özkoç Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Defne Samyeli Recep Tayyip Erdoğan
Spor Arda Turan Basketbolcu Lionel Messi Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Wuhan Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Korona virüsü kullanarak market çalışanını böyle gasp etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 21:36:35. #1.15#
title