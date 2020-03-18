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Kosova, Politika

Korona virüsü, Kosova'yı karıştırdı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, korona virüsü ile ilgili yaptığı yorumlar gerekçesiyle İçişleri Bakanı Agim Veliu'yu görevden aldı.

18.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:50
Korona virüsü, Kosova'yı karıştırdı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, korona virüsü ile ilgili yaptığı yorumlar gerekçesiyle İçişleri Bakanı Agim Veliu'yu görevden aldı.

Kosova İçişleri Bakanı Agim Veliu, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesi önerisini desteklediği gerekçesiyle Başbakan Albin Kurti tarafından görevinden alındı. Kosova Hükümeti Halkla İlişkiler Ofisi tarafından yapılan basın açıklamasında İçişleri Bakanı Agim Veliu'nun Başbakan Albin Kurti tarafından görevinden alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Agim Veliu dün gece yarısı Klan Kosova kanalında katıldığı bir programda Kosova Cumhuriyeti Başbakanının olağanüstü hal tutumuna karşı fikirler öne sürdü" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Bakan Veliu'nun programda vaka sayısının saat başı arttığını belirtmesine de vurgu yapılarak, "Bakanın 'Vaka sayısı saat başı artıyor' ifadeleri halkta paniğe neden olmuştur. Ne Sağlık Bakanlığı ne de Kamu Sağlığı Enstitüsü korona virüsü (Covid-19) vaka sayılarının saat başı arttığını açıklamadı. Tüm kamu yönetiminin korona virüsü zararını en aza indirmek için her türlü çabayı gösterdiği şu dönemde, kabine üyeleri de dahil olmak üzere merkezi kurumların liderleri, hem kararlarında hem de ifadelerinde ihtiyatlı davranmalıdır. Yaptığı açıklamalarla İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Veliu, önemli bir liderlik eksikliği göstermiş olup, parçası olduğu hükümetin çalışmalarını baltalamıştır. Bu şartlar altında, sayın Veliu'yu İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı görevinden almış bulunmaktayım. LDK Genel Başkanı sayın Mustafa'yı aldığım karar doğrultusunda bilgilendirdim. Kendisinden ayrıca en kısa sürede yeni bakanın ismini iletmesini istedim" ifadelerine yer verildi.

Veliu'nun yerine yeni bakan atanıncaya kadar, İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanlığındaki tüm kararlar mevcut Bakan Yardımcısı Xhelal Sveçla tarafından alınacak.

Öte yandan koalisyon hükümetinin diğer ortağı Kosova Demokratik Birliği (LDK) Genel Başkanı İsa Mustafa, 'kabul edilemez' olarak nitelediği İçişleri Bakanı ile ilgili kararının geri alınması için Başbakan Kurti'ye bir hafta süre verdiğini belirtti. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA

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