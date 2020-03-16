Korona virüsü Keşan pazarında alışverişi vurdu
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Korona virüsü Keşan pazarında alışverişi vurdu

Edirne'nin Keşan ilçesinde her hafta kurulan pazar tezgahları da korona virüsünden etkilendi.

16.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:15
Korona virüsü Keşan pazarında alışverişi vurdu

Edirne'nin Keşan ilçesinde her hafta kurulan pazar tezgahları da korona virüsünden etkilendi. Yunanistan'dan her hafta günübirlik alışveriş için gelen turistlerin bu hafta gelmemesi ve Keşanlıların da pazaryerinde az vakit geçirmek istemesi, pazarcı esnafının işlerini olumsuz yönde etkiledi. Müşterisi azalan esnaf, salgının bir an önce bitmesini bekliyor.


Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede dünyaya yayılan korona virüsü (Covid-19), sınır komşuları Yunanistan ile Bulgaristan'da ve son olarak da Türkiye'de de görüldü. Günlük hayatı da olumsuz yönde etkileyen virüs, pazaryerindeki alışverişi de etkiledi. Alışverişe gelen vatandaşların maske taktığı ve esnafın da elden ele dolaşan paralardan virüs geçmesi ihtimaline karşı eldiven taktığı görüldü.


Keşan'da her hafta kurulan pazaryerine Yunanistan ve Bulgaristan'dan alışveriş yapmak üzere günübirlik olarak turistler geliyordu. Şahsi araçlarla olduğu gibi tur otobüsleri ile de gelen misafirler, harcamalarını pazaryerinde yapıp esnafın yüzünü güldürüyordu. Ancak Dünya Sağlık Örgütünün 'pandemi' olarak ilan ettiği salgın sebebiyle pazaryeri esnafı yaklaşık 3 haftadır umduğunu bulamadı.


Yunanistan'da can kayıplarının yaşandığı korona virüsü sebebiyle Keşan'a alışveriş yapmak üzere tur otobüsleri gelmiyor, bu sebepten günlük gelirlerinin en az yüzde 30'unu Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlere yapan pazarcı esnafı ise bu satışı yapamayıp her hafta zarar yazıyor.


İşlerini kötü yönde etkilediğini söyleyen bir esnaf şöyle konuştu:


"Yunanlılar yaklaşık 3 haftadan beri gelmiyorlar. Edirne'ye Cuma günleri Ulus Pazarı'na gidiyoruz, orada da Bulgarlar gelmiyor. Sadece yabancı değil Türk halkını da etkiledi aynı zamanda. Pazarlar boş, işlerimiz çok durgun. İnsanlar çekiniyor, dışarı çıkmaya korkuyorlar" dedi.


İşlerinin büyük bir bölümün turistlerin yaptığı alışverişlerden gelen gelirle döndüğünü belirten başka bir esnaf ise "Kötüye gidiyoruz, Edirne'ye gittik 500'er TL zarar ile geri geldik. Yalnız Yunan veya Bulgar değil, bizim kendi vatandaşlarımız için de durum aynı. Onlar da korkudan dolayı dışarı çıkmak istemiyor, Pazar alışverişlerini bir an önce yapıp evine dönmek istiyorlar" dedi.


Pazaryerinde hareketin azaldığını belirten başka bir pazar esnafı ise, "3'te 1 zarar desem yeri var. Bütün esnafa faydası vardı. 2020 hiç iyi gelmedi. Bekliyoruz inşallah bu günler de geçecek" diyerek salgının bir an önce bitmesi ve pazarın eski hareketli günlerine kavuşmasını diledikleri söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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