27.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:40

Japonya'da bildirilen yeni korona virüsü vakaları, ülkede şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayısını 894'e çıkardı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyada paniğe neden olan öldürücü korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya'nın Aichi, Hokkaido, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Gifu ve Nagano bölgelerinde son teyit edilen vakalarla, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 894'e çıktığı açıklandı. Diamond Princess adlı gemiden enfekte olan 705 yolcu ve mürettebatın toplam vaka sayısına dahil olduğu biliniyor.

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Dün Japonya'da korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, ülkede virüs kaynaklı ölüm vakaları 7'ye yükselmişti. 7 ölüm vakasının 4'ünü daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluşturuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA