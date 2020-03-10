- Korona virüsü İtalya'yı etkisini altına aldı- Acil durum önlemleri halkı marketlere akın ettirdi-... - Korona virüsü İtalya'yı etkisini altına aldı Acil durum önlemleri halkı marketlere akın ettirdi Cadde ve istasyonlar boş kaldı İtalya'da korona virüsü nedeniyle acil durum önlemlerinin ülke çapında uygulanacağının açıklanmasının ardından caddeler, metro istasyonları ve meydanlar boş kaldı.

- Korona virüsü İtalya'yı etkisini altına aldı

Acil durum önlemleri halkı marketlere akın ettirdi

Cadde ve istasyonlar boş kaldı

ROMA - İtalya'da korona virüsü nedeniyle acil durum önlemlerinin ülke çapında uygulanacağının açıklanmasının ardından caddeler, metro istasyonları ve meydanlar boş kaldı. Ülkede serbest dolaşımın sınırlandırılmasıyla paniğe kapılan halk, marketlere hücum etti.

Çin'de ortaya çıkarak dünyaya hızla yayılan korona virüsü, Çin'in ardından en çok İtalya'da etkisini gösterdi. Virüsün yayılmasında ve yaşanan ölümlerde büyük oranda artışın yaşandığı İtalya'da panik havası hakim. "İtalya'nın tamamı karantina altında" diyen Başbakan Giuseppe Conte'nin ülke genelinde korona virüsü nedeniyle acil durum önlemlerinin ulusal düzeye genişletildiğini bildirmesiyle halk, sokağa çıkamama korkusuyla marketlere akın etti. Ülke genelindeki marketlerde oluşan uzun kuyruklar sokağa taşarken Milano'nun merkezinde bulunan tren garı ise boş kaldı.

Virüse karşı alınan önlemler esnafı da vurdu

İtalya'da yaşayan ve dönercilik yapan Mehmet isimli Türk vatandaşı ülkedeki panik durumunun 2 hafta önce başladığını belirterek, "Son 2 hafta yaklaşınca geçen ayın 23'ünde bu panik başladı. Gittikçe kaos yükselmeye başladı, ölüm vakaları gelmeye başladı" ifadelerini kullandı. Ülkedeki vaka sayısının yükselmeye başlamasıyla panik durumunun da arttığını, alınan önlemlerin işleri olumsuz etkilediğini belirten Mehmet, "O zaman dilimi içerisinde işimiz yarıdan yarıya da gitti yani. Sektör olarak kötü bir noktaya geldik. İşçinin maaşıydı, dükkanın sigortalardı, işçilerin 3-4 tanesini evde bıraktık. Son bu Pazar gününe İtalya her tarafı kırmızı şeye alınca, dükkanlar saat 18.00'de kapanacak derken artık 2 kişi çalışmak durumunda kaldık" dedi.

"Böyle giderse dükkanı kapatacağız"

Durumun giderek kötüleştiğini ifade eden Mehmet, "Böyle gidersek artık bugünden sonra 1-2 güne kadar biz de dükkanı tamamen kapatmak zorundayız yani. Biz normalde saat 02.00'ye kadar haftaiçi, haftasonu da 03.30'a kadar açıktık. Bugün saat 18.00'de kapatacağız" şeklinde konuştu.

"8 eleman çalıştırırken şu anda 2 kişiyle çalışıyoruz"

Dükkandaki müşteri sayısının büyük ölçüde azaldığını belirten Mehmet, "Şu anda 2 tane müşteri var sabahtan beri. Belki 6-7 tane müşterimiz gelir, odur yani. Bu saatte dükkanın içi full doluyordu yani. 30-35 kilo etimizi indiriyorduk bu saatlerde hemen hemen. Tabi bundan sonra da o kadar iş yapıyorduk yani, 8 eleman çalıştırırken şu anda 2 kişiyle çalışıyoruz" diye konuştu.

"Maske de taksan bir şeye fayda etmiyor " diyen Mehmet, "Aramıza bir mesafe koyuyoruz, 1 metreye yakın bir mesafemiz var yani. Birbirine çok yaklaştırmıyoruz, araya 1 metre filan mesafe koyuyoruz" dedi.

Öte yandan İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 463'e yükselirken, vaka sayısı ise 9 bin 712 olarak açıklandı.

Kaynak: İHA