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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Çin Halk Cumhuriyeti, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Korona virüsü için özel ekip kuruldu

Dünya genelinde etkili olan korona virüsüne karşı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde tedbir çalışmaları kapsamında özel ekip oluşturuldu.

12.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:26
Korona virüsü için özel ekip kuruldu

Dünya genelinde etkili olan korona virüsüne karşı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde tedbir çalışmaları kapsamında özel ekip oluşturuldu. Ekipler tarafından ilçe genelinde hizmet veren spor sosyal tesisler ile park ve çöp konteynerlerinde dezenfekte çalışması yürütülüyor.


Çin'de ortaya çıkan ve neredeyse tüm dünyaya yayılan korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışmaları kapsamında ilçe genelinde bulunan tüm sosyal tesisler, spor tesisleri, park ve çöp konteynerleri insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkayarak dezenfekte ediliyor. Yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan vatandaşlar, gerçekleştirilen işlemlerin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.


Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha önceden de uyguladıkları dezenfekte çalışmalarını korona virüsüne karşı yayılmayı önleyici tedbirler doğrultusunda arttırdıklarını kaydetti. İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Başkan Fadıloğlu, bu konuda herkesin duyarlı davranması gerektiğinin altını çizdi.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Yıllardan beri uyguladığımız dezenfekte çalışmalarını bugünlerde arttırdık. Korona virüsüne karşı gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında belediyemize bağlı hizmet veren ve binlerce vatandaşımızın kullandığı sosyal tesislerde, spor merkezlerinde periyodik olarak çok detaylı bir dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Halkımızın, özellikle de çocuklarımızın ve gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği tüm parklarımızda da düzenli aralıklarla dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Bir de cadde ve sokak aralarında bulunan çöp konteynerlerinde de dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Tüm bu çalışmalara ek halkımızı korona virüsüne karşı bilinçlendirmek adına bilgilendirme faaliyetleri yürütüyoruz" dedi.


Korona virüsünden korunmak için hijyen çağrısında bulunan Fadıloğlu, "Sık sık elleri yıkamak, maske takmak, elleri yıkadıktan sonra antiseptik veya kolonya kullanmak, tokalaşmadan olabildiğince kaçınmak en etkileyici korunma yolları arasında yer alıyor. Bununla birlikte bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekirse yine doktor kontrolünde bağışıklığı kuvvetlendirmek için ilaç ve gıda takviyesi yapmak da ikinci sıradaki korunma yolları arasında yer alıyor. Yine sağlıklı ve dengeli beslenme ile düzenli uyku da korona virüsü salgınına karşı alınabilecek tedbirler arasında bulunuyor. Halkımızdan ricam, herkesin azami ölçüde alınması gereken tedbirler konusunda hassas davranmalarıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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