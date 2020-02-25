Korona virüsü Hırvatistan ve Avusturya'ya da sıçradı
Yeni tip korona virüsü, Hırvatistan'da 1, Avusturya'da 2 kişide tespit edildi.
25.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:05
Yeni tip korona virüsü, Hırvatistan'da 1, Avusturya'da 2 kişide tespit edildi.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü (Covid-19) Hırvatistan'da 1, Avusturya'nın Tirol eyaletinde 2 kişide tespit edildi. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülkede ilk korona virüsü vakası görüldüğünü doğruladı.
(İHA)
Kaynak: İHA