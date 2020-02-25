Korona virüsü Hırvatistan ve Avusturya'ya da sıçradı
Haberler » Güncel » Korona virüsü Hırvatistan ve Avusturya'ya da sıçradı - Haber

Korona virüsü Hırvatistan ve Avusturya'ya da sıçradı

Yeni tip korona virüsü, Hırvatistan'da 1, Avusturya'da 2 kişide tespit edildi.

25.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:05
Korona virüsü Hırvatistan ve Avusturya'ya da sıçradı

Yeni tip korona virüsü, 'da 1, 'da 2 kişide tespit edildi.

Çin'in kentinden dünyaya yayılan korona virüsü (Covid-19) Hırvatistan'da 1, Avusturya'nın Tirol eyaletinde 2 kişide tespit edildi. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülkede ilk korona virüsü vakası görüldüğünü doğruladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler