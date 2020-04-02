Korona virüsü hiçe sayıp metruk binada kumar oynadılar
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Bayraklı, kavga, 3. Sayfa

Korona virüsü hiçe sayıp metruk binada kumar oynadılar

Korona virüsü hiçe sayıp metruk binada kumar oynadılar -Kumar oynamak ve korona virüs tedbirlerine uymadıkları için para cezası kesildi Silahlı kavga ihbarına giden ekipler gördükleri karşısında şoke oldu İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden ekipler, gittikleri adresteki...

02.04.2020 07:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 07:39
Korona virüsü hiçe sayıp metruk binada kumar oynadılar

Korona virüsü hiçe sayıp metruk binada kumar oynadılar

-Kumar oynamak ve korona virüs tedbirlerine uymadıkları için para cezası kesildi

Silahlı kavga ihbarına giden ekipler gördükleri karşısında şoke oldu

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden ekipler, gittikleri adresteki metruk binanın bahçesinde kumar oynandığını tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliye hem korona virüs tedbirleri kapsamında hem de kumar oynamak suçundan para cezası kesildi.

Olay, ilçeye bağlı Turan Mahallesi 1654 sokak üzerinde bulunan metruk bir binanın bahçesinde meydana geldi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ikamette silahlı kavga olduğuna yönelik ihbar geldi. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde adreste silahlı kavganın olmadığı, kumar oynatıldığı tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile ikamette aramak yapmak üzere içeri giren ekipler, metruk binanın bahçesinde gördükleri karşısında şoke oldu. Kumar oynadığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alınırken, kumar oynamakta kullanılan poker pulu, tavla, iskambil kağıdı ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilere, 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' suçundan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ve kumar oynadıkları gerekçesiyle Kabahatler Kanunundan idari işlem yapılırken, ayrıca 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçunu işleyen H.Ş.'ye ise adli ceza uygulandı.

Korona virüsü hiçe sayıp metruk binada kumar oynadılar

Kaynak: İHA

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Korona virüsü hiçe sayıp metruk binada kumar oynadılar
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