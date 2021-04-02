Korona virüsü hiçe saydılar...Kaçak meyhaneye baskın
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Korona virüsü hiçe saydılar...Kaçak meyhaneye baskın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Korona virüsü hiçe saydılar...Kaçak meyhaneye baskın

Bursa'da son bir ayda korona virüs rakamları iki katına çıkması ve şehir yüksek riskli kırmızı kategoriye girmesine rağmen kısıtlamaya uymayanlar polis operasyonuyla yakalanıyor.

Bursa'da son bir ayda korona virüs rakamları iki katına çıkması ve şehir yüksek riskli kırmızı kategoriye girmesine rağmen kısıtlamaya uymayanlar polis operasyonuyla yakalanıyor. Şehir merkezinde kaçak bir gece kulubüne baskın yapan polis, ruhsatsız meyhanedekilere 25 bin 200 lira para cezası kesti. Zabıta ise kaçak meyhaneyi mühürledi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Altıparmak Caddesi üzerinde yasaklara rağmen faaliyetine ara vermeden devam ettiği öğrenilen meyhaneye baskın düzelendi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü içeride bulunan vatandaşlara kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı.

Öte yandan son dönemlerde hızla tırmanışa geçen vaka sayılarına aldırış etmeyen vatandaşların meyhanedeki rahat tavırları görenlere "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Baskında 8 kişiye kısıtlamaya uymadıkları için 25 bin 200 TL para cezası kesildi. Bodrum katı kaçak işletilen işyeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. - BURSA

Korona virüsü hiçe saydılar...Kaçak meyhaneye baskın
Korona virüsü hiçe saydılar...Kaçak meyhaneye baskın
Korona virüsü hiçe saydılar...Kaçak meyhaneye baskın
Korona virüsü hiçe saydılar...Kaçak meyhaneye baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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