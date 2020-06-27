Korona virüsü gölgesinde YKS heyecanı - Korona virüsü gölgesinde YKS heyecanı Korona virüsü gölgesinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da büyük bir heyecanla başladı.

- Korona virüsü gölgesinde YKS heyecanı

SAMSUN - Korona virüsü gölgesinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da büyük bir heyecanla başladı.

Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci uzun bir hazırlık sürecinin ardından bu yılda sınav salonlarını doldurdu. Korona virüsü gölgesinde yapılan YKS, diğer yıllardan bu özelliğiyle ayrıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde sınava girecekler için sınav öncesi alınan tedbirler dikkati çekti. Sınav için Sağlık Bilimleri Fakültesine gelen öğrencilere girişte el dezenfektanı, ıslak mendil ve maske verildi. Öğrenciler fiziksel mesafeye uyarak sırayla içeri alındı.

Sınavda uğur getirmesi için aynı kıyafetleri giydiler

Aynı yerde sınava girecek olan iki arkadaşın yaptıkları ise dikkat çekti. Sınavda uğur getirmesi için aynı kıyafetleri giydiler. Fakültede saat 10.05 itibarıyla kapılar kapandı. Sınav öncesi bir aksilik yaşanmadı. Son dakika gelen öğrenci veya geç kalan olmadı. Sınav görevlileri ve polis ekipleri tarafından sık sık gürültü olmaması yönünde velilere uyarılar yapıldı.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT 10.15 itibarıyla başladı.

Kaynak: İHA