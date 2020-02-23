Korona virüsü futbolu vurdu!
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Korona virüsü futbolu vurdu!

İtalya Serie A'da bugün oynanması planlanan 4 müsabaka, korona virüsü salgını nedeniyle ertelendi.

23.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:25
Korona virüsü futbolu vurdu!

'da bugün oynanması planlanan 4 müsabaka, korona virüsü salgını nedeniyle ertelendi.

İtalya Serie A'da bugün oynanması gereken 4 karşılaşma korona virüsü nedeniyle ertelendi. Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki bugün yapılacak tüm etkinliklerinin askıya alınmasıyla bu bölgelerde oynanması planlanan Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria ve Torino-Parma maçlarının başka bir tarihte yapılacağı açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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