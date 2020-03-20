Korona virüsü fırsatçılarına geçit yok Yeni korona virüsü salgınına karşı adeta seferberlik ilan ederek bir dizi önlemi yaşama geçiren Gaziemir Belediyesi, temel gıda maddeleri ve temizlik ürünlerinde normalin üzerinde fiyat artışlarının önüne geçmek için zabıta ekipleri öncülüğünde denetimler başlattı.

Yeni korona virüsü salgınına karşı adeta seferberlik ilan ederek bir dizi önlemi yaşama geçiren Gaziemir Belediyesi, temel gıda maddeleri ve temizlik ürünlerinde normalin üzerinde fiyat artışlarının önüne geçmek için zabıta ekipleri öncülüğünde denetimler başlattı.

Salgının yayılmasını önlemek, halkın yoğun olarak bulunduğu kamusal alanları daha sağlıklı bir hale getirmek için ilaçlama ve temizlik çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediyesi, ilçede gıda ve temizlik malzemesi satan yerlerde eş zamanlı denetime çıktı.

Zabıta ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, özellikle son dönemde yoğun talep gören; kolonya, sabun, dezenfektan, ıslak mendil, bakliyat ve makarna gibi temizlik ve gıda ürünlerinin fiyat kontrolü yapıldı. Raflardaki ürünlerin fiyat etiketlerini fotoğraflayan zabıta ekipleri; ürünün markası, cinsi, gramajı ve fiyatı gibi bilgileri de kayıt altına aldı. Mevcut fiyatları belgeleyen ekipler, ürün fiyatlarında yaşanan değişimi tespit etmek için işletmelerden geçen ay ki alış-satış fiyatlarını gösteren belgeleri de talep etti. Denetimlerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmaların, cezai işlem uygulanması için İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne rapor edileceği ifade edildi.

"Önlemlerimiz artarak devam edecek"

Salgına karşı çalışmalara aralıksız devam ettiklerinin altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Çocuk parkları, otobüs durakları, pazar yerleri, meydanlar, sokaklar, banklar, çöp konteynerlerinin içi ve çevresi ekiplerimiz tarafından düzenli olarak ilaçla dezenfekte ediliyor. Salgına karşı yürüttüğümüz dezenfeksiyon çalışmalarımızın yanı sıra fiyat denetimleri de yapıyor, fırsatçılara izin vermiyoruz. Virüsün ülkemizde görülmeye başlamasıyla birlikte yurttaşlarımızın yoğun talep gösterdiği kolonya, sabun, dezenfektan, ıslak mendil, bakliyat ve makarna gibi temizlik ve gıda ürünlerinin fiyatları zabıta ekiplerimiz tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Gıda ve temizlik ürünleri satan işletmeleri denetim altında tutarak fiyat artışına izin vermeyeceğiz. Yeni korona virüs salgınına karşı önlemlerimiz devam edecek" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA