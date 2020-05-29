Korona virüsü fırsata çevirmeye çalışanlara Jandarma baskını
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Korona virüsü fırsata çevirmeye çalışanlara Jandarma baskını

Jandarma ekipleri, İzopropil Alkol ile sahte dezenfektan üreten ve Korona virüs salgınını fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamayı amaçlayan şüphelilere yönelik Başakşehir ve Sultangazi'de iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Korona virüsü fırsata çevirmeye çalışanlara Jandarma baskını
29.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:23

Jandarma ekipleri, İzopropil Alkol ile sahte dezenfektan üreten ve Korona virüs salgınını fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamayı amaçlayan şüphelilere yönelik Başakşehir ve Sultangazi'de iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında, 3 şüpheli yakalanırken, 7425 litre sahte el dezenfektanı, 205 litre İzopropil alkol, 180 litre gliserin yağı, 60 litre koku esansı ele geçirildi.

Fahiş fiyatla piyasaya süreceklerdi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başakşehir ve Sultangazi'de iki adreste sahte dezenfektan üretimi yapıldığı ve bunların Korono virüs (Covid-19) salgını nedeniyle piyasa meydana gelen talep artışı nedeniyle piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri; elde edilen bilgiler ışığında, şüphelilerin haksız kazanç temin etmesine fırsat vermemek ve vatandaşlarımızın sahte dezenfektan kullanmalarının önüne geçilmesi maksadıyla harekete geçerek, Başakşehir ile Sultangazi'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Sultangazi'de imalat, Başakşehir'den satış

Jandarma ekipler buralarda yaptıkları aramalarda; 1 ve 5 LT. olarak şişelenmiş toplam 7425 litre sahte el dezenfektanı, dezenfektan yapımında kullanılacak 205 litre İzopropil alkol, 180 litre gliserin yağı, 60 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere 850 adet sahte etiket ele geçirildi. Baskında S.T., M.M.A. ve N.Ü. isimli 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

İzinsiz olarak sahte dezenfektan üretilen ve depolanan iş yerleri mühürlenip ele geçirilen malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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