Korona virüsü, Erbil'de fuara katılacak İranlı firmaları vurdu

25.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:23

Irak'ın Erbil kentinde açılan Yapı ve İnşaat Fuarı'nda İran firmalarının kiralamış olduğu stantların boş olduğu gözlendi.



Erbil'de bugün açılan ve 25-28 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak Erbil Yapı ve İnşaat Fuarı'nda, korona virüsü nedeniyle zor dönemler geçiren İran'a ait stantların boş olması dikkat çekti. Irak merkezi hükümetinin İran'a açılan sınır kapılarını kapatması üzerine, fuara katılacak olan firmalar ülkeye giriş yapamadığı için stantlardaki yerini alamadı.



Irak, ülkenin doğusunda İran'a açılan iki gümrük kapısını yeni tip korona virüsü nedeniyle ticari geçişlere de kapatma kararı almıştı. Sınıra sıfır yerleşim yeri Diyala'nın Valisi Musenna et-Temimi yaptığı açıklamada, korona virüsüyle mücadele için kurulan kriz masası ile yapılan toplantı sonucu, vilayet sınırları içinde yer alıp İran'a açılan Mendeli-Somer ve Munduriye kara sınır kapılarının 3 gün süreyle ticari geçişlere de kapatılmasına karar verildiğini ifade etmişti. Temimi, söz konusu kararın İran'dan dönen Iraklıların daha iyi bir şekilde tıbbi gözetim altına alınabilmesi için verildiğini kaydetti. Irak, dün korona virüsü nedeniyle İran vatandaşlarının Irak'a girişini engelleyen kararın süresini uzatmıştı. Aynı zamanda Bağdat yönetimi, Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceğini belirtmişti.



IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed de dün yaptığı açıklamada, İran'dan gelen Iraklı vatandaşların 14 gün boyunca tıbbi gözetimde tutulacağını bildirmişti. - ERBİL

Kaynak: İHA