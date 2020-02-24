Korona virüsü durdurulamıyor

24.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:39

Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığını duyurarak enfekte olan 2 kişinin İran'ı ziyaret ettiğini belirtti.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü Körfez ülkelerinde yayılmaya devam ediyor. Umman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu. Virüs teşhisi konulan 2 Ummanlı kadının İran'ı ziyaret ettiği belirtildi. - MUSKAT

Kaynak: İHA