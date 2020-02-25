25.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:15

Korona virüsü, dünya ticaretinde sınırları yeniden belirliyor. Küresel çapta yaşanan kriz, mutfak sektöründe tüm rotaları yeniden belirledi. Mutfakçılar, bir yandan mevcut pazarlardaki konumunu pekiştirecek, diğer yandan Avrupa pazarında derinleşmeye odaklanarak, dünyaya buradan açılacak.



Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2019'u 2,6 milyar dolar ihracatla kapattığını, 2020 hedeflerinin ise 3 milyar dolar ihracat olduğunu söyledi. Önder, "İhtiyacımız olan şey orta-uzun vadeli stratejiler belirlemek ve bu yönde hareket etmek. Bu yıl Kanada'da, Avrupa'da ve Latin Amerika'da heyetler düzenleyeceğiz. Orta Asya'yı da radarımıza aldık" dedi.



Korona virüsünün dünya ticaretinde sınırları yeniden belirlediğini söyleyen Önder, "Şu anda küresel çapta yaşanan kriz tüm rotaları yeniden belirledi. Üretim potansiyelimiz ve katma değeri yüksek ürünlerimizle dünyanın önemli tedarikçi ülkeleri arasında olabiliriz ancak ticaret savaşlarından nemalanmak bize uzun vadede bir şey kazandırmaz. İhtiyacımız olan şey kısa vadeli kazanımlar değil, orta-uzun vadeli stratejiler. Gerekirse bazı riskleri almak, dersimizi iyi çalışmak durumundayız. Latin Amerika'da, Uzak Doğu'da, Afrika'da ve güçlü olduğumuz Avrupa'da orta ve uzun vadede kalıcı hale gelmek için stratejiler üretiyoruz. Sadece Amerika pazarı için bir çalışma grubu kurduk. Artık yeni dönemde birbirimizle değil, dünyadaki rakiplerimizle rekabet etmemiz gerekiyor" dedi.



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Önder, 2020'de altı farklı pazarlama aktivitesine imza atacaklarını ifade ederek, "Latin Amerika, Avrupa, Kanada, Amerika, Afrika mevcut hedef pazarlarımız. Bu yıl buradaki fuarlarda güçlü bir şekilde yer alacağız. Uzak Doğu'yu bu yıl Korona nedeniyle askıya aldık ancak özellikle Çin'den yoğun ithalat gerçekleştiren pazarlara ağırlık veriyoruz. Bu, Hong Kong'tan vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Buradaki beklentimiz yüksek. Yaz mevsiminin hemen sonrasına denk gelmesi açısından katılımın fazla olacağını düşünüyoruz. Neredeyse bütün fuarlar virüs yüzünden iptal edildi. Büyük olasılıkla virüsten sonra o bölgeye gidecek ilk sektör biz olacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA