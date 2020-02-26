Korona virüsü Cezayir'e de sıçradı
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Korona virüsü Cezayir'e de sıçradı

Cezayir'de ilk korona virüsü vakasının doğrulandığı açıklandı.

26.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 00:00
Korona virüsü Cezayir'e de sıçradı

'de ilk korona virüsü vakasının doğrulandığı açıklandı.

Çin'in kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü Cezayir'e de sıçradı. Cezayir Sağlık Bakanı Abderrahmane Benbouzid yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasını doğruladıklarını belirtti. Bakan Benbouzid, hastanın 17 Şubat'ta ülkeye gelen bir İtalyan vatandaşı olduğunu ifade ederek karantina altına alındığı aktardı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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