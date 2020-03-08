Korona virüsü Bulgaristan'a da sıçradı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Wuhan, Güncel

Korona virüsü Bulgaristan'a da sıçradı

Çin'den dünyaya yayılan korona virüsünün Bulgaristan'a da sıçradığı 2 farklı şehirde toplam 4 vaka tespit edildiği belirtildi.

08.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:31
Korona virüsü Bulgaristan'a da sıçradı

Çin'den dünyaya yayılan korona virüsünün Bulgaristan'a da sıçradığı 2 farklı şehirde toplam 4 vaka tespit edildiği belirtildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü komşu ülke Bulgaristan'da da görüldü. Plevne şehrinde 27 ve 61 yaşlarındaki iki erkekte, Gabrovo'da ise 75 yaşındaki bir kadına ve bir sağlık personeline yapılan korona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Korona virüsün yayılmaması için çalışmaları koordine eden Bakanlar Kurulu'na bağlı Operasyonel Merkezin Başkanı Tümgeneral Prof. Dr. Ventsislav Mutafçiyski, korona virüsü taşıyanlarla temasta bulunan yaklaşık 60 kişinin tespit edildiğini ve teste tabi tutulacaklarını belirtti.

Korona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından geçtiğimiz hafta B tipi grip salgını nedeniyle toplu etkinliklerin yasaklandığı, ülkede tedbirlerin kapsamının daha da genişletileceği ifade edildi.

KIRCAALİ'DE BİR KİŞİ ARANIYOR

Bulgaristan'da Türklerin en yoğun yaşadığı Kırcaali'de İtalya'dan dönen bir kişinin sağlık taramasından geçirilmek için arandığı bildirildi. Şahsın, adresi tespit edilemediği için 14 günlük ev karantinasında kalıp kalmadığının bilinmediği belirtildi. Yetkililer, aranan şahsa ulaşıldıktan sonra teste tabi tutulacağını duyurdu.

TÜRKİYE'DEN BAĞIŞ

Öte yandan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un son Ankara ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talep ettiği korona virüsünün yayılmasına karşı kullanılacak tıbbı malzemenin en kısa sürede ülkeye gönderileceği açıklandı.

Türkiye'nin Bulgaristan'a bağışladığı malzemeler arasında 20 bin maske, 500 bin ameliyat maskesi, 100 bin koruyucu gözlük, 150 bin ameliyat eldiveni, 30 bin galoş, 30 bin yüksek derecede korumaya sahip solunum maskesi ve çok sayıda Covid-19 testleri bulunuyor.

Kaynak: İHA

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