Korona virüsü belediyeleri de harekete geçirdi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüsü belediyeleri de harekete geçirdi - Haber
Kartal Belediyesi, İstanbul, Kartal, Güncel

Korona virüsü belediyeleri de harekete geçirdi

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü salgını ile birlikte İstanbul'daki belediyeler de harekete geçti.

10.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:08
Korona virüsü belediyeleri de harekete geçirdi

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü salgını ile birlikte İstanbul'daki belediyeler de harekete geçti. Kartal Belediyesi tarafından, özel solüsyonlar kullanılarak ilçedeki toplu taşıma araçları, ambulanslar gibi araçlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.


Dünya'da birçok ülkeyi etkisi altına alan ve ölümcül etkileri olan korona virüsüne karşı İstanbul'daki belediyeler harekete geçti. Henüz Türkiye'de vak'ası görülmemiş olan korona virüsüne karşı Kartal Belediyesi de önlem aldı. Temizlik görevlileri, nano gümüş teknolojisinin kullanıldığı özel solüsyonlar ile ilçede bulunan belediyeye ait toplu ulaşım araçları ve ambulanslar özel solüsyon kullanılarak virüs ve bakterilerden arındırıldı.


Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cengi Türkmen, "Virüsten yanı başımızda bulunan İran'da 198 kişinin ölmesiyle beraber Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'in talimatları üzere toplu taşıma ve ambulanslarımızda böyle bir çalışma yaptık. Yine kreş ve ortak kullanım alanlarımızda virüsler ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz yerel yöneticiler olarak kreşlerimizde ibadethanelerimizde okullarımızda bu çalışmaları sürdüreceğiz. Tamamen zararsız bir ürün olduğunu, nano gümüş teknolojisiyle yapılan bir sistem olduğu ve Sağlık Bakanlığında onaylı bir sistem olarak bakteri üretmemesi için 3 ay ile 6 ay arasında etkisini sürdüren bir hadisedir. Herhangi bir zararı yoktur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti Haber
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti Haber
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump James Jeffrey Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilek Yaman Muhterem Nur Defne Samyeli Şahan Gökbakar
Spor Falcao Bülent Uygun İsmail Kartal Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran Petrol İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Korona virüsü belediyeleri de harekete geçirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 10:49:28. #1.14#