Korona virüsü babasıyla birlikte yenmişti, minik Ömer iznin tadını da babasıyla çıkarttı
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Korona virüsü babasıyla birlikte yenmişti, minik Ömer iznin tadını da babasıyla çıkarttı

Korona virüsü babasıyla birlikte yenmişti, minik Ömer iznin tadını da babasıyla çıkarttı Sivas'ta babası ile birlikte Korona virüsü yenen 5 yaşındaki Ömer, 0-14 yaş arası çocuklar için verilen 4 saatlik iznin tadını babasıyla oynayarak çıkarttı Sivas'ta babası ile birlikte Korona virüsü yenen...

Korona virüsü babasıyla birlikte yenmişti, minik Ömer iznin tadını da babasıyla çıkarttı
13.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:21

Korona virüsü babasıyla birlikte yenmişti, minik Ömer iznin tadını da babasıyla çıkarttı

Sivas'ta babası ile birlikte Korona virüsü yenen 5 yaşındaki Ömer, 0-14 yaş arası çocuklar için verilen 4 saatlik iznin tadını babasıyla oynayarak çıkarttı

SİVAS - Sivas'ta babası ile birlikte Korona virüsü yenen 5 yaşındaki Ömer, 0-14 yaş arası çocuklar için verilen 4 saatlik iznin tadını babasıyla oynayarak çıkarttı.

Kent merkezi Şeyh Şamil Mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası 37 yaşındaki Hasan Kıraç ile 5 yaşındaki oğlu Ömer Kıraç, Numune Hastanesindeki Covid-19 tedavilerinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Oğlu ile birlikte 14 günlük karantina sürecini geride bırakan baba ve oğlu, İçişleri Bakanlığının 0-14 yaş aralığındaki çocuklar için verdiği sokağa çıkma izninin tadını 3 oğluyla birlikte çıkardı. Kıraç ailesi, parkta eğlendikten sonra ailecek futbol oynadı.

Baba Hasan Kıraç, 4 saatlik izinde Korona virüsü birlikte yendikleri oğluyla birlikte parka gittiklerini belirterek, " Oğlumla birlikte 14 günlük süreci atlatmış bulunmaktayız. Bu gün çocuklara verilen 4 saatlik izinde ise oğlumla birlikte parka gittik. Biraz parkta oyun oynadık, diğer abileriyle birlikte futbol oynadık. Evdeki sıkılma sürecini de bu 4 saatlik izinle atlatmış olduk. Çok şükür gayet iyiyiz. Mecbur kalmadıkça herkesi evde kalmaya davet ediyorum. Bu süreci hep birlikte el ele atlatacağız. Parkta Ömer'le birlikte salıncağa bindik, kaydık ve tahterevalli de oynadık" dedi.

Öte yandan Sivas'ta kent merkezindeki parklar, çocuk sesleriyle şenlendi. Haftalardır sokağa çıkamayan çocuklar parklarda gönüllerince eğlendi.

Korona virüsü babasıyla birlikte yenmişti, minik Ömer iznin tadını da babasıyla çıkarttı

Kaynak: İHA

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