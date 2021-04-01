Korona virüsü atlatan genç kalp krizinden öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Korona virüsü atlatan genç kalp krizinden öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Korona virüsü atlatan genç kalp krizinden öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde korona virüse yakalanan ve hastalığı yenen genç kalp krizinden hayatını kaybetti.

Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı
Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı
Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı
Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde korona virüse yakalanan ve hastalığı yenen genç kalp krizinden hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda yaşayan Kamil Can Soğukpınar (30) 10 gün önce hastaneye giderek Korona virüs testi yaptırdı. Testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya gören Soğukpınar, tedavisine hastanede devam etti. Tedavisi sürdüğü sırada Korona virüsü yenen genç adam, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kamil Can Soğukpınar'ın ölümü ilçeyi yasa boğdu. Evli olan Soğukpınar'ın eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Korona virüsü atlatan genç kalp krizinden öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 19:04:40. #1.15#
title