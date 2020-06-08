Korona virüsü atlatan Dr. Selçuk Köse: "Korona virüste kullanılan ilaç ilk kez benim üzerimde... Korona virüsü atlatan Dr. Selçuk Köse: "Korona virüste kullanılan ilaç ilk kez benim üzerimde denenmiş" Korona virüsü zorlu bir tedaviyle atlatan Dr.

Korona virüsü atlatan Dr. Selçuk Köse: "Korona virüste kullanılan ilaç ilk kez benim üzerimde denenmiş"

Korona virüsü zorlu bir tedaviyle atlatan Dr. Selçuk Köse yaşadıklarını anlattı

İSTANBUL - Hastalarını tedavi ederken korona virüse yakalanan, 23 gün yoğun bakımda kalbi duran ve ilk kez üzerinde denenen ilaçla verdiği yaşam mücadelesini kazanan Dr. Selçuk Köse taburcu oldu. Yaşadıklarını anlatan Dr. Köse, "15 dakika kadar kalbim durmuş. Acil müdahale edilmiş, herhangi bir de kronik rahatsızlığım yoktu. Yapılan müdahale sonucu kalp atışlarım tekrardan normale dönmüş. Daha sonraki günlerde beyinde problem olmuş. Sonrasında ise şu an korona virüste kullanılan ilaç ilk kez benim üzerimde denenmiş" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele eden kahramanlardan biri olan Dr. Selçuk Köse, hastalarını tedavi ettiği süreçte korona virüse yakalandı. Enfekte olmasının ardından tedavisine başlanan Dr. Köse virüsün pençesine ağır şekilde yakalanmasına nedeniyle yoğun bakıma alındı. 23 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Dr. Köse, en sonunda virüsü yenerek hayata tutundu. Tekrar görevinin başına dönen Dr. Köse o süreçte yaşadıklarını anlattı.

"Korona virüste kullanılan ilaç ilk kez benim üzerimde denenmiş"

Dr. Selçuk Köse, "Tamamen hafıza kaybı yaşadım, o günlere dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Hastaneye yatmadan 1 hafta öncesine kadar başlayan bir yüksek ateş, halsizlik, iştahsızlık gibi şikayetlerim başlamış. Mevsimsel olarak düşünmüşüm ve tedaviye başlamışım. Daha sonra şikayetler gün geçtikte artmış solunum sıkıntısı da eklenince işin ciddiyetine varıp korona virüse yakalandığımızı düşündüm. Hastanede yaptığım testler sonucunda korona virüs testim pozitif çıkmış. Sonrasında da hastaneye yatışım gerçekleşmiş. Benim bilincim açıkmış ama o günleri hiç hatırlamıyorum tamamen aklımdan silinmiş. Hastaneye yatırıldıktan sonra ilaç tedavilerim başlamış. Bu arada yalnız giderek artan bir solunum sıkıntısı başlamış. Bundan ötürü solunum desteği almaya başlamışım. Ondan sonra asıl olarak macera başlamış. O esnada kalp durması gerçekleşmiş. 15 dakika kadar kalbim durmuş. Acil müdahale edilmiş, herhangi bir de kronik rahatsızlığım yoktu. Yapılan müdahale sonucu kalp atışlarım tekrardan normale dönmüş. Daha sonraki günlerde beyinde problem olmuş. Sonrasında ise şu an korona virüste kullanılan ilaç ilk kez benim üzerimde denenmiş. Sonrasında kök hücre nakli yapılmış. Ben hayata kavuşmuşum. Çünkü çok ciddi bir süreç, ilk başlarda benim hasta olduğum dönemlerde tanısı bilinmeyen tedavisi yapılamayan bir hastalıktı. Çok hızlı bir süreç içerisinde Cumhurbaşkanımız ve devletimizin ileri gelenleri hastanemiz hızlı bir şekilde adapte olarak ben ve benim gibi hastaları tedavi ederek hayata tekrar döndürmeyi sağlamış. 11 Nisan gibi yoğun bakımdan çıkarak normale servise alındım. Şimdi fizik tedavi görüyorum, kaslarım erimiş 20 kilogram vermişim. Allah'a şükür şu anda bir problem yaşamadım. Vatandaşlarımız sosyal mesafeye dikkat ederek maske taksınlar" dedi.

Kaynak: İHA