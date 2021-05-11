Korona virüsü atlatan Başkan Hürriyet göreve başladı

Covid-19 virüse yakalanarak karantina sürecini tamamlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeniden iş başı yaptı.

Covid-19 virüse yakalanarak karantina sürecini tamamlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeniden iş başı yaptı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in Nisan ayının sonunda PCR testi pozitif çıkmıştı. Nisan ayının son günlerinde korona virüse yakalanan Başkan Hürriyet hastalığın ilk günlerinde sağlık durumunun bozulması nedeniyle hastanede tedavi altına alınmış, ardından evinde tedavisine devam edilmişti. Sağlığına kavuşan ve karantina süresi biten Hürriyet, yeniden belediyede iş başı yaptı.

Görevine başlayan başkan Hürriyet'e üst yönetim kademesindeki çalışma ekibi, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yaşadığı tedavi sürecini paylaşan, sağlık emekçilerine ve yokluğunda işlerin aksamaması için aralıksız çalışan ekibine teşekkür eden Başkan Hürriyet, "Benim ve ailemin yoğun geçen tedavileri sonucu Covid-19 virüsünü atlattık. Bu zorlu süreçte bizlere destek olan, güzel dileklerini gönderen değerli İzmitliler'e sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca ailemin tedavilerinin en hassas şekilde yapılmasını özveriyle sağlayan, korona virüs mücadelesinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza ayırt etmeksizin sonsuz teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Korona virüs tedavimin tamamlanmasının ardından benim yokluğumu aratmayan mesai arkadaşlarımla birlikte daha güzel bir İzmit için çalışmaya devam ediyoruz. Nerede kalmıştık?" dedi.

(Cihan Atik/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı