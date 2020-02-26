Korona virüsü Alman ordusuna sıçradı
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Korona virüsü Alman ordusuna sıçradı

Alman Hava Kuvvetlerine mensup bir askerin korona virüsü semptomları göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

26.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:09
Korona virüsü Alman ordusuna sıçradı

Alman Hava Kuvvetlerine mensup bir askerin korona virüsü semptomları göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldığı belirtildi.


Alman Hava Kuvvetlerine mensup bir asker korona virüs şüphesiyle Koblenz kentindeki askeri hastaneye kaldırıldı. Korona virüsü semptomlarının görüldüğü askerin gözetim altına alındığı ve hızlı bir şekilde gerekli testlerden geçirileceği belirtildi. Köln kentindeki askeri üsse giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.


Almanya genelinde 17 korona virüsü vakası olduğu biliniyor. - FRANKFURT

Kaynak: İHA

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