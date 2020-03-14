- Korona virüsü Afrika ülkelerine hızla yayılıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› - Korona virüsü Afrika ülkelerine hızla yayılıyor - Haber
Nijerya, Afrika, Tunus, Kenya, Güncel

- Korona virüsü Afrika ülkelerine hızla yayılıyor

- Korona virüsü Afrika ülkelerine hızla yayılıyor Afrika ülkelerinde korona virüsü (Covid-19) vak'alarının artış göstermesi üzerine endişe arttı.

14.03.2020 02:52 | Son Güncelleme: 14.03.2020 02:53
- Korona virüsü Afrika ülkelerine hızla yayılıyor

- Korona virüsü Afrika ülkelerine hızla yayılıyor

ABUJA - Afrika ülkelerinde korona virüsü (Covid-19) vak'alarının artış göstermesi üzerine endişe arttı.

Dünya ülkelerine kıyasla Afrika ülkelerinde az görülen korona virüsü etkisini artırmaya başladı. 12 Afrika ülkesinde 100'den fazla vak'anın tespit edildiği ve bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Etkilenen ülkeler arasında Cezayir, Burkina Faso, Kamerun, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Fas, Nijerya, Senegal, Güney Afrika, Togo ve Tunus'un olduğu belirtilirken 1 ölü ve 100'den fazla vak'anın olması ülkeleri harekete geçirdi.

Dünya Sağlık Örgütü Afrika bölge ofisinden Ngoe Nsenga, "Afrika ülkelerinde meydana gelen vak'aları tespit etmek ve ülkelerin hazır hale gelmeleri için desteklemeye çalışıyoruz" dedi. Afrika Birliği (AU), korona virüsü salgınının Afrika kıtasında yayılmasını engellemek için toplu müdahalenin önemine vurgu yaptı.

Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, ülkede 2 vak'anın görülmesi üzerine korona virüsüne karşı vatandaşlarına çağrı yaparak temel koruyucu önlemleri almaya çağırdı. Aldığı önlemleri belirten Nijeryalı Roselın Itodo, mümkün olduğunca ellerini yıkamaya ve kalabalıktan kaçınmaya özen gösterdiğini belirtti.

Kenya'da ilk vak'a görüldü

Kenya'da ilk korona virüsü vak'asının görülmesi üzerine hükümet bir dizi önlem aldı. Ülkeye giriş çıkışlarda yolcuların taranması ve uluslararası konferansların iptal etti. Vak'aların artmasını engellemek adına özel birimler ve izolasyon merkezleri kuruldu.

Kenya Sağlık Bakanı Daniel Lagat, "Bu salgından hemen haberdar olduk. Elbette önlemler aldık. Salgına müdahale edebilmek için acil operasyon merkezimizi de etkinleştirdik. Basın yoluyla bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Afrika ülkelerinin salgın önleme ve kontrolü konusunda birçok zorlukla karşılaştıklarını belirten Çin'in Etiyopya Büyükelçisi Tan Jian, "Çin, onlara test kitleri de dahil olmak üzere acilen ihtiyaç duyulan daha fazla tıbbi malzeme sağlamaya hazır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yetersiz sağlık sistemleri nedeniyle Afrika ülkelerinde durumun endişe verici olduğu belirtiliyor. Hali hazırda Afrika kıtası sıtma, tüberküloz ve AIDS'e yol açan virüsle savaşıyor. Son olarak Gana ve Gabon'da ilk korona virüsü vak'aları tespit edildi.

- Korona virüsü Afrika ülkelerine hızla yayılıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Korona virüsü Afrika ülkelerine hızla yayılıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Uzmanlar günlük yaşamda virüs bulaştıran en büyük tehlikeyi işaret etti Haber
Uzmanlar günlük yaşamda virüs bulaştıran en büyük tehlikeyi işaret etti
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Haber
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Haber
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı Haber
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Haber
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Donald Trump Vladimir Putin Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Burcu Kıratlı Serenay Sarıkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Dorukhan Toköz Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Mart Futbolcu Cuma Namazı Koronavirüs
Şu an buradasınız: - Korona virüsü Afrika ülkelerine hızla yayılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 03:22:35. #1.15#