Korona virüsü Afrika ülkelerine hızla yayılıyor Afrika ülkelerinde korona virüsü (Covid-19) vak'alarının artış göstermesi üzerine endişe arttı.

Afrika ülkelerinde korona virüsü (Covid-19) vak'alarının artış göstermesi üzerine endişe arttı.



Dünya ülkelerine kıyasla Afrika ülkelerinde az görülen korona virüsü etkisini artırmaya başladı. 12 Afrika ülkesinde 100'den fazla vak'anın tespit edildiği ve bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Etkilenen ülkeler arasında Cezayir, Burkina Faso, Kamerun, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Fas, Nijerya, Senegal, Güney Afrika, Togo ve Tunus'un olduğu belirtilirken 1 ölü ve 100'den fazla vak'anın olması ülkeleri harekete geçirdi.



Dünya Sağlık Örgütü Afrika bölge ofisinden Ngoe Nsenga, "Afrika ülkelerinde meydana gelen vak'aları tespit etmek ve ülkelerin hazır hale gelmeleri için desteklemeye çalışıyoruz" dedi. Afrika Birliği (AU), korona virüsü salgınının Afrika kıtasında yayılmasını engellemek için toplu müdahalenin önemine vurgu yaptı.



Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, ülkede 2 vak'anın görülmesi üzerine korona virüsüne karşı vatandaşlarına çağrı yaparak temel koruyucu önlemleri almaya çağırdı. Aldığı önlemleri belirten Nijeryalı Roselın Itodo, mümkün olduğunca ellerini yıkamaya ve kalabalıktan kaçınmaya özen gösterdiğini belirtti.



Kenya'da ilk vak'a görüldü



Kenya'da ilk korona virüsü vak'asının görülmesi üzerine hükümet bir dizi önlem aldı. Ülkeye giriş çıkışlarda yolcuların taranması ve uluslararası konferansların iptal etti. Vak'aların artmasını engellemek adına özel birimler ve izolasyon merkezleri kuruldu.



Kenya Sağlık Bakanı Daniel Lagat, "Bu salgından hemen haberdar olduk. Elbette önlemler aldık. Salgına müdahale edebilmek için acil operasyon merkezimizi de etkinleştirdik. Basın yoluyla bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.



Afrika ülkelerinin salgın önleme ve kontrolü konusunda birçok zorlukla karşılaştıklarını belirten Çin'in Etiyopya Büyükelçisi Tan Jian, "Çin, onlara test kitleri de dahil olmak üzere acilen ihtiyaç duyulan daha fazla tıbbi malzeme sağlamaya hazır" ifadelerini kullandı.



Öte yandan yetersiz sağlık sistemleri nedeniyle Afrika ülkelerinde durumun endişe verici olduğu belirtiliyor. Hali hazırda Afrika kıtası sıtma, tüberküloz ve AIDS'e yol açan virüsle savaşıyor. Son olarak Gana ve Gabon'da ilk korona virüsü vak'aları tespit edildi. - ABUJA

Kaynak: İHA