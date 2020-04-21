Korona virüsten vefat eden Dr. Yavuz Kalaycı görev yaptığı yerde anıldı
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Yavuz Kalaycı, İstanbul, Anne, Güncel

Korona virüsten vefat eden Dr. Yavuz Kalaycı görev yaptığı yerde anıldı

Anne ve babasını korona virüs nedeniyle kaybettiği belirtilen, ardından kendisi de covid-19 nedeniyle vefat eden Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı, görev yaptığı Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezinde düzenlenen törenle meslektaşları tarafından anıldı.

21.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:08
Korona virüsten vefat eden Dr. Yavuz Kalaycı görev yaptığı yerde anıldı

Anne ve babasını korona virüs nedeniyle kaybettiği belirtilen, ardından kendisi de covid-19 nedeniyle vefat eden Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı, görev yaptığı Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezinde düzenlenen törenle meslektaşları tarafından anıldı. Kalaycı'nın ölmeden önce arkadaşlarına çocuklarını emanet ettiğini söyleyen Aile Hekimleri Derneği Başkanı Kutbettin Demir, "Çocuklarına sahip çıkacağız. Nişanca Aile Sağlığı Merkezinin Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak isminin değişeceğini ifade ettiler" dedi.

Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı'nın korona virüs nedeniyle vefatı dolayısıyla, görev yaptığı Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) anma töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu üyeleri, aile hekimleri, çalışma arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı.

"Kilyos Mezarlığı'nda annesinin yanına defnedildi"

Dr. Yavuz Kalaycı ile 3 yıldır beraber çalışan Dr. Cansu Begüm Üceş, "Cenazesine doktorlar olarak sadece biz katılabildik. Hem sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı hem de cenazeler yapılamıyor. Kilyos Mezarlığı'nda annesinin yanına defnedildi" dedi.

"Önce yoğun bakımda babasını, birkaç gün sonra annesini kaybetti"

Törende konuşan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Kutbettin Demir, "İstanbul'da 160 meslektaşımızdan bir tanesi. Hem kendisi hem anne ve babası yakın dönemde hastalandılar. Önce yoğun bakımda babasını, birkaç gün sonra annesini kaybetti. Aynı dönemde entübe olarak 20 güne yakın yaşam mücadelesi verdi. Dr. Yavuz Kalaycı, ailesini, sevdiklerini, 6 ve 10 yaşındaki kız çocuklarına kavuşmak için çok mücadele verdi. 32 yıl boyunca hayat kurtarmaya çalıştı" dedi.

"Dr. Yavuz Kalaycı'nın resmi olarak da görev şehidi sayılmasını gerektiğini düşünüyoruz"

Sağlık çalışanlarının yanında olmak için anma töreninin gerçekleştirildiğini ifade eden Demir, "Biz biriz demek istedik. O yüzden buradayız. Dr. Yavuz Kalaycı'nın resmi olarak da görev şehidi sayılmasını gerektiğini düşünüyoruz. Bizim için zaten böyle. Çünkü biz gerçek bir savaş ve salgınla mücadele içindeyiz. Tüm sağlık çalışanlarının morallerinin en üst düzeyde tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Doktor beyin huzurunda onun en son dediği şekliyle meslektaşlarına emanet ettiği 6 ve 10 yaşındaki kız çocuklarının bize de emanet olduğu, o emanete sahip çıkacağımızı en güçlü şekilde söylemek istiyorum" dedi.

"Çocuklarına sahip çıkacağız"

Sosyal medyadaki bazı iddialarla ilgili soruyu yanıtlayan Demir, "Özellikle kardeşinin vefat ettiği, eşinin yoğun bakımda olduğu gibi açıklamalar oldu. Bunlar yanlış. Yalnız annesini ve babasını ne yazık ki kaybetti. Koronadan dolayı kaybedildiği söylendi. Birlikte hastalandılar. Testler yüzde 50-60 ölçüyor. Kliniği ve diğer bulguları doğruysa korona olarak tedavi görüyor. Ona göre defnediliyor. Çocuklarını emanet ettiği doğru. Dönem arkadaşlarına söylenmiş bir şey bu. Biz hepimiz aynı duygu içindeyiz. Bizlere de bir şey olduğu zaman meslektaşlarımızın kardeşlerimizin hiçbir şey söylemesek bile sevdiklerimize sahip çıkacağının farkındayız. Biz de o duyguyla çocuklarına sahip çıkacağız" dedi.

"Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak isminin değişeceğini ifade ettiler"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle konuştuğunu ifade eden Demir, "Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini, Sağlık Bakanlığının onayladığını, resmi yazının yazılacağını onay geldikten sonra da Nişanca Aile Sağlığı Merkezinin Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak isminin değişeceğini ifade ettiler" dedi.

Törende gerçekleştirilen konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Kalaycı'nın masasına karanfil bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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