Korona virüsten sonra Türkiye'nin antibaktariyel sabun ihracatı arttı
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Türkiye

Korona virüsten sonra Türkiye'nin antibaktariyel sabun ihracatı arttı

Korona virüsten sonra Türkiye'nin antibaktariyel sabun ihracatı arttı Antibaktariyel sabun üretimi yapan firmalar üretimlerini 2 katına çıkardı Hijyene antibakteriyel sabun desteği Dünya hızla yayılan Korona virüs tehlikesinin devam ederken Türkiye'de antibakteriyel sabun üretimi yapan...

10.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:42
Korona virüsten sonra Türkiye'nin antibaktariyel sabun ihracatı arttı

Korona virüsten sonra Türkiye'nin antibaktariyel sabun ihracatı arttı

Antibaktariyel sabun üretimi yapan firmalar üretimlerini 2 katına çıkardı

Hijyene antibakteriyel sabun desteği

İSTANBUL - Dünya hızla yayılan Korona virüs tehlikesinin devam ederken Türkiye'de antibakteriyel sabun üretimi yapan firmaların ihracatları arttı. Taleplere cevap vermek isteyen firmalar vardiyalı çalışmasına sistemine geçerken, yetkililer vatandaşları el yıkamanın önemi konusunda uyardı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Korona virüs tehdidi devam ederken uzmanlar virüsten korunmak için kişisel bakıma dikkat çekiyor. Türkiye'de antibakteriyel sabun üretimi yapan birçok firma da özellikle dış pazara yönelik üretim kapasitelerini artırdı. Uzmanlar virüslerden korunmanın başlıca yolunun antibakteriyel sabunlar olduğunu belirtti.

Beylikdüzü'nde antibakteriyel sabun üreten fabrikanın müdürü Kimya Mühendisi Tolga Turan, ürettikleri sabunun bakteri ve virüslere karşı etkili olduğunu ifade ederek, "Kapasitemizi iki katına çıkardık. Korona virüs çok etkili oldu. Özellikle 10 ülkeye ihracatımız var. Taleplere yetişemiyor durumdayız şu anda" dedi.

"Merdiven altı ürünlere güvenmesinler"

Korona virüs tehdidine karşı sahte ürünler üretildiğini ifade eden Turan, "Tüketici merdiven altı firmalara güvenmesin. Özellikle aldıkları ürünlerin ruhsatına sağlık bakanlığından ruhsatları olup olmadıklarına dikkat etsinler. Fırsatçılar çok arttı. Ruhsatlı ve hijyenik olsun tanıdıkları firmalara dikkat etsinler. Ürünleri alırken etiketleri okumalarını tavsiye ederiz" diye konuştu.

Korona virüsten sonra Türkiye'nin antibaktariyel sabun ihracatı arttı

Kaynak: İHA

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Korona virüsten sonra Türkiye'nin antibaktariyel sabun ihracatı arttı

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