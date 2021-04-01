Korona virüsten ölen sağlıkçılar anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Korona virüsten ölen sağlıkçılar anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Korona virüsten ölen sağlıkçılar anıldı

Adıyaman Tabip Odası öncülüğünde korona virüsten ölen sağlık çalışanları için anma töreni düzenlendi.

Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı
Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı
Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı
Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı

Adıyaman Tabip Odası öncülüğünde korona virüsten ölen sağlık çalışanları için anma töreni düzenlendi.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla korona virüs nedeniyle yaşamını yitiren hekim ve sağlık çalışanları anma günü nedeniyle Adıyaman 14 Nolu Aile sağlığı merkezinde Tabipler odası Başkanı Erdoğan Altunbaş öncülüğünde tören düzenlendi.

TTB, sağlık çalışanları için bir simge isim haline gelen Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun hayatını kaybettiği gün olan 1 Nisan'ı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anma günü ilan etmişti.

Anma töreninde konuşan Adıyaman Tabipler odası Başkanı Erdoğan Altunbaş, "Sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden fedakar bir şekilde sağlık hizmeti sunmakta sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu çabanın değeri ölçülemez. Bugün burada Covid-19 nedeni ile hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız için bir aradayız. Yaşatmak için ölenlerin ruhu şad olsun" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahir Ünal Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Şenol Güneş Sergen Yalçın İsmail Kartal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Gemi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona virüsten ölen sağlıkçılar anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 16:09:41. #1.15#
title