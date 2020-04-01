Korona virüsten korunmak için ormanın ortasındaki ağaç üzerine kurdukları evde kalıyorlar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüsten korunmak için ormanın ortasındaki ağaç üzerine kurdukları evde kalıyorlar - Haber
İsmail Çetin, Sakarya

Korona virüsten korunmak için ormanın ortasındaki ağaç üzerine kurdukları evde kalıyorlar

Korona virüsten korunmak için ormanın ortasındaki ağaç üzerine kurdukları evde kalıyorlar Sakarya'da yaşlı çift korona virüs önlemleri kapsamında ilginç bir yönteme imza attı Virüse karşı, şeker hastası eşini ağacın üzerine inşa ettiği evde koruyor 63 yaşındaki İsmail Çetin: "Başımızda...

01.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:32
Korona virüsten korunmak için ormanın ortasındaki ağaç üzerine kurdukları evde kalıyorlar

Korona virüsten korunmak için ormanın ortasındaki ağaç üzerine kurdukları evde kalıyorlar

Sakarya'da yaşlı çift korona virüs önlemleri kapsamında ilginç bir yönteme imza attı

Virüse karşı, şeker hastası eşini ağacın üzerine inşa ettiği evde koruyor

63 yaşındaki İsmail Çetin: "Başımızda bulunan hastalıktan korunmak için eşimle birlikte buraya geldik"

60 yaşındaki Fatma Çetin: "Bugünlerin biran önce bitmesi ve yakınlarımıza kavuşabilmek için dua ediyorum"

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan İsmail ve Fatma Çetin çifti, korona virüs önlemleri kapsamında ilginç bir yönteme imza attı. Yetkililerin çağrısına kulak vererek salgın döneminde olabildiğince az insanla görüşme kararı alan çift, daha öncesinde ormanın ortasında bulunan bir ağacın üzerine yapmış oldukları evde kalmaya başladı.

Çin'de ortaya çıkarak kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de son açıklanan rakamlara göre toplam 13 bin 531 vaka sayısı bulunan korona virüs sebebiyle tedbirler her geçen gün artıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, virüsten daha fazla etkilenenlerin başında yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların olduğuna yer veriliyor. Bu süreçte alınan önlemler her geçen gün artsa da çevresinde kronik hastalığı ve yaşları ilerlemiş yakınları bulunan vatandaşların endişesi de artıyor. Yetkililerce yapılan uyarıların yanı sıra bazı vatandaşlar ise kendilerince aldıkları önlemlerle de dikkat çekmeye başladı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan bir çift ise korona virüse karşı ilginç bir yönteme imza atarak tedbir aldı.

Adapazarı ilçesi Demirbey Mahallesinde ikamet eden 63 yaşındaki İsmail Çetin isimli vatandaş, doğa ile iç içe yaşamak için yaklaşık 4 ay önce oturduğu mahallede bulunan ormanlık alandaki bir ağacın üzerine ev inşa etti. 60 yaşındaki hayat arkadaşı Fatma Çetin'in de şeker hastası olması dolayısıyla temiz hava alabilmek için bazı günlerde ağaç eve gelerek vakit geçiren çift, korona virüs salgını sonrasında ise kendi tedbirleri çerçevesinde bu evde kalmaya başladılar. Eşinin şeker hastalığı sebebi başta olmak üzere yaşlarını da göz önünde bulundurarak böyle bir yöntemi uygulamaya başladıklarını aktaran İsmail Çetin, yakın çevresi başta olmak üzere hiç kimseyle görüşmediklerini ve bu süreç boyunca da olabildikçe az insanla görüşerek, temastan kaçındıklarını dile getirdi. Virüsten korunmak için tedbir alan çift, bu süreçte ailesi, çocukları ve torunlarını göremedikleri için özlem duyduklarını da dile getirerek, tüm Türkiye'ye 'Evde Kal' çağrısı yapmayı da ihmal etmedi.

"Bugünlerin bir an önce bitmesi ve yakınlarımıza kavuşabilmek için dua ediyorum"

Şeker hastalığına temiz havanın iyi geldiğini ve korona virüsü sonrasında ağaç eve gelerek kalmaya başladıklarını aktaran Fatma Çetin, "Biz bu ağaç evi daha önceden yapmıştık. Ama sonrasında böyle bir hastalık geldiği için buraya geliyoruz; stres atıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, namazımızı kılıyoruz. Torunlarımı çok özledim, her gün resimlerine bakıp ağlıyorum, Allah'a dua ediyorum bugünlerimizin biran önce bitmesi ve çoluk çocuğumuza kavuşabilmemiz için. Onlarda bunaldı iyice evlerinde bir yere çıkamıyorlar. Gelmek istiyorlar sürekli yanımıza. Ama inşallah sabırlı olacağız, Allah'ta bize sabrımızın sonunu verecek inşallah. Herkes evinde otursun, inşallah bugünleri de atlatacağız. Ondan sonra hep birlikte tekrardan sokaklara çıkıp çayımızı içerek, muhabbetimizi edeceğiz. Kronik hastalığım yani şeker hastalığım olduğu için biz burada kalıyoruz. Temiz hava iyi geliyor bunun için gelip burada kalıyoruz" dedi.

"Başımızda bulunan hastalıktan korunmak için eşimle birlikte buraya geldik"

Vatandaşları evlerinde kalma konusunda uyaran ve gerekli tedbirleri almalarını söyleyen İsmail Çetin, "Yaşamak güzel, kimse ölmek istemez yaşamayı ister. Onun için temiz hava ve bol güneş olduğu için doğaya kaçtık, doğada yaşamaya başladık. Bir yerden esinlenerek bu evi yapmıştım ve iyi ki de yapmışım eşim ile beraber burada yaşıyorum. Öncelikle biz bu evi eğlence amaçlı yaptık, şimdi başımızda bulunan hastalıktan korunmak için eşim ile buraya geldik. Hastalarımıza Allah şifa versin, evimizden çıkmayalım. Bir gün bu hastalıkta bitecek ve eşimiz, dostumuza kavuşacağız inşallah. Eşimin şeker hastalığı var, o yüzden temiz hava daha iyi geliyor kendisine. Bende buradan yeniden tekrarlamak istiyorum yetkililerin açıklamalarına güvenerek sokağa çıkmayalım. Köyündeysen bağında bahçende eğlen ama çarşıda veya bir şehirde oturuyorsan lütfen dışarıya çıkmayalım diyorum. Hasretimiz büyük ama başa gelen çekilir. Her gün kızlarımız, torunlarımız arıyor; dede çok özledik diyorlar, sabredin bu da bitecek yine kavuşacağız ve oyunlar oynayacağız diyorum. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın ve bütün hastalarımıza acil şifalar versin diyorum. Dışarıda gezen vatandaşlarımızdan da kendi tedbirlerini almalarını istiyorum. Geldi başımıza ölüm Allah'tan ama tedbirde bizden geliyor, tedbirimizi almamız gerekir diyorum" diye konuştu.

Ağaç ev havadan da görüntülendi

Öte yandan, çiftin korona virüs önlemleri kapsamında tedbir alarak yaşamaya başladıkları ağaç ev havadan da görüntülendi.

Korona virüsten korunmak için ormanın ortasındaki ağaç üzerine kurdukları evde kalıyorlar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Korona virüsten korunmak için ormanın ortasındaki ağaç üzerine kurdukları evde kalıyorlar
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia Haber
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haber
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu Haber
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi Haber
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış Haber
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış
Koronavirüse karşı köyün tek giriş kapısı, demir kapıyla kapatıldı
Koronavirüse karşı köyün tek giriş kapısı, demir kapıyla kapatıldı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü
Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zekeriya Birkan
Magazin Dilan Çıtak Serdar Ortaç Haluk Levent Demet Akalın
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Korona virüsten korunmak için ormanın ortasındaki ağaç üzerine kurdukları evde kalıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 11:33:54. #1.15#
title