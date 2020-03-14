Korona virüsten korunmada kişisel hijyen kurallarına dikkat
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Korona virüsten korunmada kişisel hijyen kurallarına dikkat

Korona virüsten korunmada kişisel hijyen kurallarına dikkat Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, korona virüse karşı öncelikle kişisel hijyen kurallarına çok dikkat edilmesi ve kalabalık ortamlarda yakın temastan kaçınılması gerektiğini söyledi.

14.03.2020 03:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 03:47
Korona virüsten korunmada kişisel hijyen kurallarına dikkat

Korona virüsten korunmada kişisel hijyen kurallarına dikkat

KONYA - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, korona virüse karşı öncelikle kişisel hijyen kurallarına çok dikkat edilmesi ve kalabalık ortamlarda yakın temastan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, korona virüsle ilgili dikkat edilmesi gereken konularda bilgiler verdi. Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan, bu hastalığın nasıl bulaştığını iyi bilmemiz gerektiğini vurgulayarak, "Yakın temas ve damlacık yoluyla bulaşması bizim için önemli. Damlacık yolu dediğimiz de özellikle hapşırma, tıksırma ve öksürük yoluyla bulaşma söz konusu olabiliyor. Ayrıca 1 metreden fazla yakın temas bizim için risk oluşturuyor. Özellikle kalabalık ortamlarda yakın temas içerisinde bulunmak, kalabalık okullar, hastaneler ve alışveriş merkezi gibi ortamlarda biraz daha dikkat edilmesi gereken riskli grupları oluşturuyor. Dolayısıyla bizim bu konuda öncelikle kişisel hijyen kurallarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir metreden yakın çok fazla temasta bulunmamak, kucaklaşma, öpmek, el sıkışmak bunlar riskli davranış olabilir" olduğunu anlattı.

"Su ve sabunla mutlaka elinizi 20 saniye yıkanmalı"

Özellikle el yıkamaya çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Yardımcı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, "Dışarıya çıkıyorsanız, toplu taşıma araçlarını kullanıyorsanız, ya da hastanede, okulda, adliyede, kalabalık yerlerde, devlet daireleri olabilir buralarda çalışıyorsanız sürekli olarak ellerinizi yıkamakta fayda var. Çünkü bu mikroorganizmalar çevrede uzunca bir süre 1-2 saat canlı kalabiliyor. Dolayısıyla bir başkasından bulaşan bir mikrop o yüzeye dokunduğunuzda eliniz yoluyla size geçebiliyor. Bunun önüne geçebilmek için ise mutlaka el yıkama kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. En az 20 saniye, mutlaka parmak aralarını, el bilekleriniz dahil olacak şekilde su ve sabun kullanmak yeterli. Hani bir el dezenfektanınız olmayabilir ama su ve sabunla mutlaka 20 saniye elinizi yıkamanız gerekiyor. Ortak kullanım alanlarındaki cansız yüzeyler, işte bu masa olur, kapı kolu olur, buralara dokunduktan sonra elleri yıkamakta fayda var. Tuvaletlerden önce ve sonra mutlaka el yıkanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Gereksiz telaş endişeye kapılmayın"

Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, şuan ülkemizde kanıtlanan olgu dışında henüz bildirilmiş bir olgu söz konusu olmadığını belirterek, "Dolayısıyla çok kalabalık yerlerde yaşamıyorsanız, evinizde veya açık havada dolaşıyorsanız, normal bir cerrahi maske dediğimiz düz maskeler kullanılabilir veya kullanılmayabilir bu size kalmış bir şey. Korona virüs ülkemizde şuan salgın düzeyinde olmadığı için kanıtlanan olgular olmadığı için bu tarz önlemler almak çok da gerekli olmayabilir. Tabii mutlaka öksürürken, hapşırırken elinizle yüzünüzü kapatmak, ağzımızı, burnumuzu kapatmak, bir mendil kullanmak bence çok daha faydalı. En ufak bir ateşiniz yükseldiğinde, boğazınız ağrıdığında eğer riskli bir temas öykünüz yoksa, ben acaba korona virüs mü oldum gibi gereksiz telaş endişeye kapılmanın da çok bir faydası yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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