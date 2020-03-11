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Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Fatih, Spor

Korona virüsten korkup maçı maskeyle takip ettiler

TFF 1.Lig'in 27.haftasında oynanan Adana Demirspor ile Akhisarspor maçına gelen bazı taraftarların korona virüse karşı maske taktıkları görüldü.

11.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:31
Korona virüsten korkup maçı maskeyle takip ettiler

TFF 1.Lig'in 27.haftasında oynanan Adana Demirspor ile Akhisarspor maçına gelen bazı taraftarların korona virüse karşı maske taktıkları görüldü.


Adana Demirspor ile Akhisarspor 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. Binlerce taraftarın takip ettiği müsabakada maraton tribündeki 3 taraftarın Türkiye'de görülen korona virüse karşı maske taktıkları gözlemlendi. - ADANA

Kaynak: İHA

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