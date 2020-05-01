Korona virüsten karantinaya alınan vatandaş: "Dünya ülkeleri Türkiye'yi gıpta ile izliyor"
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Korona virüsten karantinaya alınan vatandaş: "Dünya ülkeleri Türkiye'yi gıpta ile izliyor"

Korona virüsten karantinaya alınan vatandaş: 'Dünya ülkeleri Türkiye'yi gıpta ile izliyor'
01.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:53

Korona virüsten karantinaya alınan vatandaş: "Dünya ülkeleri Türkiye'yi gıpta ile izliyor" Tedbir amacıyla karantinaya alınanların gözetimleri sürüyor Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den Türkiye'ye getirilen İsmail Soykan isimli bir vatandaş, "Türkiye...

Korona virüsten karantinaya alınan vatandaş: "Dünya ülkeleri Türkiye'yi gıpta ile izliyor"

Tedbir amacıyla karantinaya alınanların gözetimleri sürüyor

KIRIKKALE - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den Türkiye'ye getirilen İsmail Soykan isimli bir vatandaş, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Covid-19'a karşı almış olduğu önlemleri gıpta ile izleyen bir sürü dünya ülkesi var. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 Nisan günü İngiltere'den getirilen 333 Türk vatandaşının Kırıkkale'deki karantina yurtlarında gözetimleri sürüyor. İngiltere'nin Manchester şehrinde asansör teknikerliği işiyle uğraşan İsmail Soykan, karantina yurdundaki günlerini anlattı. Kırıkkale'ye getiriliş sürecini kamera karşısına geçerek anlatan Soykan, "Karantina İngiltere Londra'dan, Ankara Esenboğa Havalimanından tutun da şu anda bulunmuş olduğum Kırıkkale Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdunda bulunduğum noktaya kadar devletimize teşekkür etmek istiyorum. Öncelikli olarak Londra'daki havalimanından Türk Hava Yolları uçağına yaklaşık 470 kişilik bir yolcu ile birlikte Ankara Esenboğa Havalimanına geldik" dedi.

"Sıcak suyumuz her şeyimiz vardı"

Yurt odalarına yerleştirilmeden önce bilgilendirme toplantısı yapıldığını belirten Soykan, şunları kaydetti:

"Otobüslerde bizleri sosyal mesafeyi koruyarak 24 kişilik gruplar halinde yaklaşık 16-17 otobüsle Ankara'dan yola çıktık. Kırıkkale Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurduna geldiğimizde burada süreç biraz uzun geçti. Otobüslerden indikten sonra yine sağlık çalışanları ve bizi yurtta bekleyen çalışan arkadaşlar karşıladılar öncelikle geldik. Kaydımızı yaptılar, sağlık sorunumuz olup olmadığını sordular. Sonrasında 5 dakikalık bir yurtta 14 gün süre boyunca karantina altındayken yardımcı olacakları konular hakkında bizi bilgilendirdiler. Çok şükür sıcak suyumuz her şeyimiz vardı. 3 öğün yemeğimiz geldi. Allah razı olsun devletimizden."

"Gıpta ile izleyen bir sürü dünya ülkesi var"

Soykan, "Odalarımız çok rahat 4 kişilik odalarda tek kalıyoruz. Allah devletimizden razı olsun, Allah milletimizden razı olsun. Boş konuşup dolu tutmaya çalışanlara itibar etmeyin. Şu an dünyada Türkiye Cumhuriyetinin Covid-19'a karşı almış olduğu önlemleri gıpta ile izleyen bir sürü dünya ülkesi var. Allah devletimizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Korona virüsten karantinaya alınan vatandaş: 'Dünya ülkeleri Türkiye'yi gıpta ile izliyor'

Kaynak: İHA

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