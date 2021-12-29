Korona virüsten hayatını kaybeden müdürün yerine atama yapıldı

Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren, covid-19 sebebiyle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mustafa Biçer'in vefatının ardından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevine Hale Bozdemir getirildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olarak göreve başlayan Hale Bozdemir'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş, Mithat Erden, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı ile birlikte İmar ve Şehircilik Müdürü olarak yeni görevine başlayan Hale Bozdemir'e hayırlı olsun ziyaretini gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın, İmar ve Şehircilik Müdürü Hale Bozdemir'e yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Çetin Akın, "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevine başlayan Hale arkadaşımızla uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Yeni görevinin ardından kendisine hayırlı olsun ziyaretimizi gerçekleştirdik. Değerli müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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