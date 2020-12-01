Korona virüsten hayatını kaybeden hemşire son yolculuğuna uğurlandı
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Korona virüsten hayatını kaybeden hemşire son yolculuğuna uğurlandı

01.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:58

Korona virüsten hayatını kaybeden hemşire son yolculuğuna uğurlandı Konya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 2 çocuk annesi hemşire Selver Kuşçu Ünal, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüsten hayatını kaybeden hemşire son yolculuğuna uğurlandı

KONYA - Konya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 2 çocuk annesi hemşire Selver Kuşçu Ünal, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Beyhekim Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan 36 yaşındaki Selver Kuşçu Ünal, 11 Kasım'da korona virüse (Covid-19) yakalanmasının ardından 19 süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hemşire Selver Kuşçu Ünal'ın cenazesi, çalıştığı hastanenin bahçesine getirilerek tören düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, burada yaptığı açıklamada insanların maskeye gereken önemi göstermesini ve dikkat etmelerini söyledi. Törene katılan hemşirenin ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Kuşçu'nun polis memuru olan eşi Metin Ünal ise büyük üzüntü yaşadı. 13 yıllık hemşire Selver Kuşçu Ünal'ın cenazesi Yazır Mezarlığına götürülerek burada defnedildi.

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Ünal'ın mesai arkadaşı hemşire Şerife Oyan, "Arkadaşımız çok saf kalpli, iyi niyetli bir arkadaşımızdı. 13 yıldır işinin başındaydı. Hiç kimseyi kırmayan hiçbir hastayla kötü olmayan çocuklarına bağlı bir anneydi. Yorulduk, bittik ama söylenecek çok bir şey yok. İnsanlar hala bilinçsiz. Maskeler hala çenelerde ve kollarda. Hiç kimseye bir şey de söylenmiyor ama söylesek de kimsenin dinlediği yok. Ancak yaşayan biliyor" dedi.

Korona virüsten hayatını kaybeden hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüsten hayatını kaybeden hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüsten hayatını kaybeden hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüsten hayatını kaybeden hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüsten hayatını kaybeden hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüsten hayatını kaybeden hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüsten hayatını kaybeden hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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